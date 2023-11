Nowa kolekcja IMPOSSIBLE już niebawem w sprzedaży! Od 4 listopada 2018 roku będziecie mogli kupić ubrania i dodatki zaprojektowane przez waszą idolkę. Sylwia Przybysz bardzo długo zastanawiała się, jak poza swoją muzyką przekazać energię swoim fanom. I tak oto wpadła na pomysł stworzenia niesamowitej kolekcji IMPOSSIBLE.

Długo zastanawiałam się, jakim tekstem, słowem, obrazkiem mogę was zmotywować, co uważam jest priorytetem każdej mojej kolekcji. Słowo impossible nie jest niczym motywującym. Ale wystarczy tylko chcieć, żeby wszystko stało się możliwe. Wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce i czasem wystarczy mały ruch by spełnić swoje marzenie. Ja przekreślam Wszystko co staje mi na drodze w dążeniu do celu. Ten przekaz niesie za sobą nowa kolekcja. Chce, byście za każdym razem, gdy spojrzycie na bluzę poduszkę czy worek, czytając to słowo motywowali się do walki o marzenia i swoje szczęście! - napisała Sylwia.