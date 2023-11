Kokarda to obowiązkowy element stylizacji, nawiązujących do dziewczęcego uroku i mody z lat 70. ubiegłego wieku. Prawdziwym hitem są ubrania z kokardą pod szyją, które nadają się zarówno do eleganckich stylizacji wieczorowych, jak i ubioru mniej formalnego. Oprócz tego kokarda może pojawić się również przy rękawach oraz przy pasie spodni.

Ubrania z kokardą rozpowszechniły się w latach 70. XX stulecia. Wówczas kobiety, które chętnie zakłady kolorowe bluzki z kokardą zestawiały je z dzwonami lub skórzanymi spódniczkami.

Bluzki z kokardą

Kobiety, które chcą dodać swoim codziennym stylizacjom oryginalności i dziewczęcego powabu, z powodzeniem mogą postawić na bluzki z fontaziem, czyli modną kokardą pod szyją. Fontaź jest elementem, który do mody damskiej przeniknął ze stylu typowo męskiego. Koszule i bluzki z kokardą pod szyją dobrze sprawdzą się zarówno w stylizacjach eleganckich, jak i do pracy czy na spotkania ze znajomymi. Fontaź idealnie spisze się także do lekkich i pełnych dziewczęcego uroku stylizacji vintage, a także do stylizacji rockowych w zestawieniu z rurkami i kurtką ramoneską. Kobiety, które są miłośniczkami romantycznego stylu, bluzkę z kokardą pod szyją mogą nosić z rozkloszowaną spódnicą i butami na obcasie.

Sukienki z kokardą

Sukienki z kokardą są jednocześnie zmysłowe i dziewczęce, dzięki czemu nadają się na różne okazje. Przykładowo czarna lub biała sukienka o kroju trapezowym idealnie sprawdzi się do pracy w biurze, natomiast sukienkę w kwiaty z powodzeniem można założyć na randkę czy spotkanie ze znajomymi. W tego typu stylizacjach kokarda może pojawić się zarówno przy szyi, jak i przy rękawach. Ciekawą propozycją są sukienki z kokardą w pasie lub na plecach.

Spodnie z kokardą

Oryginalną propozycją są spodnie z kokardą w pasie, które idealnie sprawdzą się w zestawieniu z elegancką koszulą, jak i ze zwykłym T-shirtem. Można je również nosić z płaszczem o męskim kroju oraz zamszową kurtką. Należy jednak mieć na uwadze, że spodnie z kokardą w pasie mogą optycznie poszerzyć biodra, dlatego przeznaczone są one przede wszystkim dla kobiet szczupłych i wysokich.