Sezon letni w pełni, przejrzeliśmy Instagrama Klaudii El Dursi w poszukiwaniu najmodniejszych strojów kąpielowych tego sezonu. Znaleźliśmy kilka modeli, które wpadły nam w oko. Jeśli tego lata chcesz podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki i zamaskować wszelkie niedoskonałości, to zerknij na stroje w stylu Klaudii El Dursi, które znaleźliśmy w sklepach online. Strój jednoczęściowy w stylu prowadzącej „Hotel Paradise” Klaudii El Dursi Nie od dziś wiadomo, że czerń wyszczupla i wysmukla sylwetkę. Klaudia El Dursi postawiała na klasyczny jednoczęściowy strój, który zakryje wszelkie niedoskonałości. To świetna wiadomość dla pań, które chcą zatuszować odstający brzuszek lub szersze biodra. Zamaskuje każdą niedoskonałość i sprawi, że nasza sylwetka będzie wyglądała kobieco i seksownie! Czytaj także: " Hotel Paradise". Te biustonosze w stylu Klaudii El Dursi pięknie powiększą biust Klasyczne bikini z szafy Klaudii El Dursi Prowadząca „Hotel Paradise” swoją nienaganną sylwetkę podkreśla strojami kąpielowymi. Proste bikini powinno znaleźć się w szafie każdej z nas. Świetnie podkreśla kobiece kształty, dodaje kobiecości. W tym sezonie wybraliśmy kilka modeli ze sklepów online, które teraz są w atrakcyjnych cenach. Postaw na kolor- kolorowe bikini w stylu Klaudii El Dursi W tym sezonie mocne kolory są hot! Jeśli jesteś znudzona swoim klasycznym czarnym bikini, to postaw właśnie na moc kolorów. Prowadząca „Hotel Paradise” nie boi się kolorów, stawia na wyrazistość, która świetnie podkreśla opalone ciało. Jeśli zależy ci na tym, aby twoja opalenizna została podkreślona, a wszelkie niedoskonałości zamaskowane, to wybierz w tym sezonie kobiece bikini w mocnym kolorze!...