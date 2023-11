Ochrona przed słońcem i zdrowa dieta to nie jedyne sposoby Skandynawek na piękną i zadbaną skórę. Jak naszym sąsiadkom z Północy udaje się zachować młodzieńczy wygląd i smukłą sylwetkę? Poznaj ich sekret i zadziw się jego prostotą.

Umiar, natura i aktywność

Jasna skóra smukłych, niebieskookich Skandynawek pod wieloma względami przypomina ciepły, słowiański fenotyp Polek, a o ile skandynawski klimat jest nieco surowszy niż ten panujący w naszym kraju, o tyle nawet w chłodnej Szwecji temperatury latem dochodzą do 25, a czasami i do 30 stopni Celsjusza. Lokalny patriotyzm i sięganie po naturalnie dostępne składniki pielęgnacyjne to jedna z rzeczy, których możemy nauczyć się od Skandynawek. Nasz rodzimy olej lniany lub rzepakowy tak samo nadaje się do pielęgnacji włosów jak pochodzący z Azji olej kokosowy, a zebrane w lesie jagody mogą okazać się dużo zdrowsze od importowanych z Hiszpanii truskawek. Oprócz tego Skandynawki mają kilka innych sposobów na zachowanie kondycji i urody, sprawdź jakie.

Naturalne kosmetyki

Dunki, Szwedki i Norweżki chętnie sięgają po produkty o prostych formułach i krótkim składzie. Ich kosmetyki najczęściej oparte są na dwóch, trzech naturalnych składnikach pochodzących z regionu, który znają. Cenią sobie bowiem to, co dostępne jest w ich pobliżu - ekstrakty z rumianku, maliny, wyciągi z sosny, kwiaty czarnego bzu czy sok z brzozy i tych produktów oczekują w składzie.

Ze słońcem ostrożnie

Obdarzone jasną, delikatną skórą Skandynawki niechętnie się opalają, a do ochrony przed słońcem stosują kremy z wysokim filtrem, który stopniowo zmniejszają pozwalając skórze przyzwyczaić się do słońca.

Ruch to zdrowie!

Nordic walking, narciarstwo, pływanie - sportowy tryb życia jest bardzo popularny w Skandynawii. I dobrze, bo odpowiednie dotlenienie organizmu pozytywnie wpływa na kondycję i wygląd skóry. W walce o dobre samopoczucie i doskonały wygląd naszych północnych sąsiadów wspierają uwielbiane przez nich sauny i łaźnie wspomagające oczyszczanie organizmu z toksyn.

Jesteś tym co jesz

Podstawą skandynawskiej kuchni są ryby bogate w kwasy Omega-3 i antyutleniacze (oczywiście te łowione w Morzu Północnym i w Bałtyku). W Skandynawii popularne są także owoce leśne - także jarzębina i owoce czarnego bzu oraz spożywane od pokoleń kiszonki.