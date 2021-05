Sandałki w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan tego lata opanują ulice! Podobne możesz mieć za mniej niż 70 zł

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią wiosenne trendy 2020. Dziś przedstawiamy wam najmodniejsze buty na sezon wiosenny - oto 5 propozycji, w których się zakochacie! A wśród nich: buty na platformie - przede wszystkim sandały, buty ze szpicem, kwadratowe noski, buty z plecionki oraz romantyczne wiązane sandałki. Która z propozycji od projektantów przemawia do was najbardziej? Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Rozmiar ma znaczenie, czyli wielki powrót torebek XXL 1. Buty na platformie to totalny hit wiosny 2020. Projektanci (np. Prada, Michael Kors) stawiają głównie na sandały na platformie. Dlaczego? Po pierwsze, są o wiele wygodniejsze od klasycznych sandałków na szpilce. Po drugie, optycznie wyszczuplają sylwetkę. A po trzecie, nieco toporne sandały na platformie wyglądają niezwykle oryginalnie i podkręcą nawet najnudniejszy look. My jesteśmy trzy razy na tak! 2. Buty ze szpicem. Jeśli myślałyście, że ten trend już na zawsze nas opuścił, jesteście w błędzie. Zimmermann proponuje buty ze szpicem w każdej możliwej wersji, a najbardziej popularne będą szpilki oraz delikatne koturny. 3. Kwadratowy nosek? O tak! A teraz czas na nieco dziwny (?) trend od Proenza Schouler i Bottega Veneta. Kwadratowe noski to kontrowersyjny trend, który z pewnością nie będzie pasował każdemu, ale... ... kwadratowe noski pokochały już m.in. Sara Boruc i Mariny, które kilka miesięcy temu wybrały urocze szpilki z siateczką - z kwadratowym noskiem. To oczywiście model Bottega Veneta, który kosztuje ok. 3000 złotych. 4. Plecionki to kolejny hit wiosny 2020 . Modę na buty z plecionki lansuje m.in. Miu Miu czy Valentino. 5. Urocze wiązane sandałki, najlepiej na szpilce, to trend lansowany m.i. przez Isabel Marant. PS. To nasz...