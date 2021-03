Małgorzata Rozenek-Majdan o trudnych początkach ciąży: "Mieliśmy wsparcie rodziny, przed nikim tego nie ukrywaliśmy"

Jaki na co dzień jest Henio? Do kogo jest bardziej podobny? O tym wszystkim Małgorzata Rozenek-Majdan opowiedziała w wywiadzie dla najnowszego magazynu "Party". Zdradziła też, jak synek zmienił życie całej rodziny Majdanów. Małgorzata nie ukrywa, że razem z mężem Radosławem Majdanem długo czekali na synka. Po kilku próbach in-vitro udało się i gwiazda zaszła w upragnioną ciążę. Okazuje się, że narodziny Henia – choć w środku trwającej pandemii koronawirusa – były najszczęśliwszym dniem w ich życiu.

Henio Majdan, choć ma dopiero 10 miesięcy, stał się niemal tak samo znany, jak jego sławni rodzice - Małgorzata i Radosław. Co Małgorzata zdradziła jeszcze w wywiadzie z "Party"?

Jakim ojcem jest Radosław Majdan?

Małgorzata ma już dwóch synów - Stanisława i Tadeusza. Ale dla Radosława był to debiut w roli ojca. Jak się sprawdził w tej roli?

Ojcostwo uruchomiło w nim jeszcze większe pokłady miłości i ciepła. Mogę powiedzieć, że odkąd zostaliśmy rodzicami, zakochałam się w moim mężu na nowo. Radosław jest wybitnie opiekuńczym facetem – i w stosunku do mnie,i do chłopców. Bycie matką trojga dzieci nie zawsze jest łatwe. Zwłaszcza jeśli dwoje z nich jest nastolatkami z własnym zdaniem. Kiedy jesteśmy w pięcioro, jestem najszczęśliwsza, bo wtedy czuję, że wszystko, co najważniejsze, już mam. Reszta jest tylko przyjemnym dodatkiem – mówi w wywiadzie z "Party" Małgorzata.

Rozenek-Majdan wspomina, że do dziś wracają z mężem do chwil, gdy starali się o synka. Dla nich obojga był to bardzo trudny czas. Dlaczego? Procedura in vitro, co podkreśla gwiazda, bywa piekłem na ziemi dla wielu par i tylko najsilniejsi potrafią przez nie przejść bez szwanku.

My z Radosławem byliśmy w bardzo komfortowej sytuacji – mieliśmy wsparcie rodziny, przed nikim tego nie ukrywaliśmy, a do tego mieliśmy najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Mimo wszystko kosztowało nas to mnóstwo nerwów. Nie chcę wiedzieć, co czują ludzie, którzy podchodzą do in vitro w strachu, że ktoś się dowie i przez to będą wytykani palcami – mówi.

Dziś ten czas jest dla nich tylko wspomnieniem. Teraz Majdanowie z radością obserwują, jak ich synek się rozwija i nabiera nowych umiejętności. Radosław Majdan niedawno chwalił się, że syn poszedł w jego ślady, ale czy na pewno? Fani pary spierają sie też, do kogo jest podobny. Co na ten temat sądzi Małgorzata?

Do kogo jest podobny Henio Majdan?

Na razie Henio to wykapany tata i jest naprawdę kochanym dzieckiem. Ma siedem zębów i oprócz tego, że jest przepięknym chłopcem, to jeszcze niezwykle radosnym – cieszy się Małgorzata. – Kiedy na niego patrzę, widzę szczęście w czystej postaci – dodaje.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan planuje kolejną ciążę? Radosław Majdan niechcący się... wygadał?

Cały wywiad z Małgorzatą Rozenek-Majdan przeczytasz w nowym numerze "Party".

Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła, jak syn Henio zmienił jej życie.

Gwiazda przyznaje, że Radosław Majdan jest wyjątkowo opiekuńczym mężem i ojcem.

Instagram