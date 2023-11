1 z 5

Małgorzata Rozenek potrafi modowo zaskoczyć. Gwiazda pokazała na Instagramie zdjęcie w bardzo ciekawym płaszczo-swetrze z najnowszej kolekcji marki Vicher! Rzecz jest bardzo kolorowa, włochata i wabi ferią kolorów! Cena? 2500zł!

Podoba Ci się ekskluzywny sweter-płaszcz - etoila? To nie jest zwyczajne ubranie. Płaszcz ma układać się w żywy, ruchomy obraz by przy każdym ruchu tworzy nową impresję. Bo inspirowany jest obrazami Degasa! Dlatego płaszcz jest wykonany różnymi metodami oraz włoczkami o różnych teksturach, kaskadowo tkanymi. To ręczna robota!

Posiada okrągły dekolt, długie rękawy i sięga do połowy uda. Bardzo ciepły, może zastąpić płaszcz lub kurtkę. Tworzy opływającą sylwetkę, nonszalancką i przesiąkniętą bohemskim stylem.

I jak? Podoba Wam się taka odsłona Małgosi Rozenek?

Nam już przypomina święta!

