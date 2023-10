Rossmann rozpoczął wyprzedaże. Od dzisiaj, 2 marca, w Rossmanie można kupić m.in.: luksusowe perfumy, np. Calvina Kleina, najlepsze kosmetyki do włosów, a także kultowy tusz do rzęs, który wydłuża je aż sześciokrotnie! Czy wśród podkładów też znajdziemy takie perełki? Oczywiście, że tak. My przygotowaliśmy zestawienie topowych podkładów z Rossmanna, które kupicie na wyprzedaży. PS. Przyjrzyjcie się koniecznie naszej propozycji numer 3 - to podkład Bourjois 123 Perfect! To absolutny hit!

Reklama

Mat. prasowe

Podkład L'Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear

Długotrwały podkład kryjący, który pozwala skórze oddychać. Dzięki innowacyjnej formule z technologią nasyconą tlenem i mikrosferycznymi pudrami sprawdzi się w każdej sytuacji. Do wyboru jest osiem odcieni. Teraz kosztuje 43,99 zł zamiast 67,99 zł!

Mat. prasowe

Podkład Bourjois 123 Perfect

Zawiera trzy pigmenty korygujące: żółte redukują cienie pod oczami i nadają cerze wypoczęty wygląd, fioletoworóżowe korygują szary odcień skóry, a zielone maskują popękane naczynka i czerwone ślady po trądziku. I to wszystko za 42,99 zł zamiast za 65,99 zł!

Mat. prasowe

Nawilżający podkład w kompakcie Max Factor Miracle Touch

Zmniejsza widoczność porów i przebarwień oraz zaczerwienień i tuszuje niedoskonałości, nie osadzając się w drobnych ani głębokich zmarszczkach. Jest wygodny w aplikacji i bezpieczny w przenoszeniu - na pewno nie rozleje się w kosmetyczce. Teraz możesz go kupić za 43,99 zł zamiast za 67,99 zł.

Mat. prasowe

Płynny fluid z witaminami Bielenda Make-Up Academie

Formuła zawiera dodające skórze energii witaminy, pigmenty kryjące i korygujące oraz składniki pielęgnacyjne, które sprawiają, że konsystencja kosmetyku jest bogata, ale nie obciąża cery. Podkład daje efekt "drugiej skóry". Teraz kosztuje 10,99 zł zamiast 19,99 zł - połowa ceny w dół!

Mat. prasowe

Podkład AA Ideal Tone

Idealny także dla cery bardzo wrażliwej! Działa jak makijaż i pielęgnacja w jednym. Łagodzi podrażnienia i nie zatyka porów, a przy tym kryje niedoskonałości, wyrównuje koloryt cery i nie ściera do 16 godzin. Ideał za 10,79 zł (zamiast za 16,49 zł)!