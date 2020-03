Rossmann ogłosił promocję na kosmetyki do włosów. Oto lista kultowych marek do 60% taniej!

Marka Rossmann zaczyna wiosenną promocję i zachęca do zakupu kosmetyków do włosów hasłem: "czas, aby zrzucić czapki i zadbać o włosy". Z tej okazji w pierwszej połowie marca w salonach marki kupimy mnóstwo kosmetyków do stylizacji włosów przecenionych nawet o 60%. Zobaczcie, na jakie produkty warto zapolować i jakie zniżki czekają na klientów drogerii Rossmann!

Zobacz także: Rossmann wyprzedaje podkład Bourjois od dzisiaj! Tak niskiej ceny jeszcze nie było

Wiosenna promocja w Rossmann!

Marka Rossmann znów zaskakuje swoich klientów doskonałą ofertą wiosenną. Po zimie warto odświeżyć swoją fryzurę, a tu z pomocą przyjdą nam kosmetyki do pielęgnacji włosów. Szampony, maski, odżywki, oleje i spray'e już od 1 do 15 marca kupimy w Rossmannie z rabatem sięgającym nawet 60%.

Po odpowiedniej pielęgnacji przyjdzie czas na stylizację. Aby nadać fryzurze świeżość i blask warto już teraz zaopatrzyć się w odpowiednie kosmetyki, tym bardziej, że już od 1 marca możemy kupić je w super cenach. Zobaczcie, jakie produkty będą przecenione!

Mat. promocyjne

Warto też zapolować na produkty nie tylko do pielęgnacji, ale też do stylizacji włosów. Wśród przecenionych produktów znajdziemy perełki od Toni&Guy czy Tresemme.

Mat. promocyjne

Na kupujących w Rossmannie czeka też mnóstwo produktów do włosów znanych marek, m.in. Syoss, Dove czy Garnier Botanic Therapy.

Mat. promocyjne

Wiosenną promocją w Rossmann objęte są też marki L'oreal, produkty z linii Gliss Kur. Obowiązuje na nie 40% rabat. Z kolei szampony Herbal Essences również kupimy w promocyjnej cenie, przy zakupie dwóch produktów otrzymamy 15% zniżki.