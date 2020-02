Już pierwszego marca ruszają spore promocje w Rossmannie! Oferta będzie obowiązywała w okresie od 1 do 15 marca. Można zgarnąć kilka naprawdę odjechanych zapachów! Rossmann przewidział promocję na takie perfumy jak Calvin Klein, Lacoste czy Hugo Boss. Jedno jest pewne, każdy znajdzie coś dla siebie. Na jakie obniżki możemy liczyć?

Promocje w Rossmannie, marzec 2019 - perfumy

Najnowsza promocja w Rossmannie potrwa od 1 do 15 marca aż do wyczerpania zapasów. Sieciówka oferuje nam oprócz produktów do codziennej higieny i makijażu również markowe zapachy z górnej półki w bardzo przystępnych cenach.

W najnowszej ofercie Rossmana znajdziemy zapachy Calvin Klein, Beauty w cenie 139,99 zł zamiast 199,99 zł za 100 ml. Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle jest w cenie 139,99 zł zamiast 249,99 zł za 90 ml. Hugo Boss Boss Woman kupimy za 99,99 zł zamiast 189,99 zł za 50 ml.

Marcowa promocja może być idealnym pretekstem na sprezentowanie pięknego zapachu z okazji Dnia Kobiet. Oferta przewidziała również wiele promocji obejmujących męskie zapachy, więc nic tylko korzystać!

Jakie zapachy można kupić na marcowej promocji w Rossmannie?

Mat. promocyjne

Calvin Klein, Beauty, woda perfumowana dla kobiet.

Mat. promocyjne

Hugo Boss, Boss Woman, woda perfumowana dla kobiet.

Mat. promocyjne

Lacoste, Eau de Lacoste Sensuelle, woda perfumowana dla kobiet.