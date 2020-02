Rossmann wyprzedaje hitowy tusz za połowę ceny: "Pogrubia rzęsy 6-krotnie!"

Rossmann na dobre zaczął wiosenne promocje. Od 1 marca w Rossmannie możecie kupić jeden z ulubionych produktów wśród Polek - to False Lash Effect Max Factor - tusz dający efekt sztucznych rzęs, pogrubiający i wydłużający. Tusz nadaje rzęsom wygląd rzęs doklejanych, dodaje nawet do 600% więcej objętości w porównaniu z rzęsami nie umalowanymi tuszem - tak twierdzi producent i potwierdzają to Polki, które pokochały ten tusz, ponieważ nie tylko dodaje objętości - ale i nie skleja rzęs!

Tusz False Lash Effect Max Factor jest teraz dostępny w Rossmannie na promocji. Już od 1 marca 2020 roku będziecie mogły go kupić za 32,49 zł (został przeceniony z prawie 60 złotych!). Na forum Wizaż.pl dziewczyny są nim zachwycone. Średnia ocena tego tuszu to 4,2/5:

(...) pogrubia, wydłuża, ładnie wygląda i dobrze się zmywa. Razem z bazą jest piękny efekt dużego pogrubienia a kolor czerni jest faktycznie intensywny. Producent obiecuje dużo, ale na szczęście tusz spełnia jego obietnice! Po zastosowaniu primera i tuszu Max Factor efekt jest powalający, rzęsy są podkręcone jak po użyciu zalotki, idealnie rozdzielone i mega czarne. Jeszcze jeden ważny aspekt- nie odbija się mi na górnej powiece co jest bardzo miłym zaskoczeniem - piszą Wizażanki na forum.

Zobacz także: Przedłużanie rzęs: ile trwa, jaki jest jego koszt, czy można moczyć rzęsy oraz czym wykonywać demakijaż?

A wy się skusicie? Tusz został przeceniony z prawie 60 złotych na 32,49 zł. Promocja trwa do 15 marca lub do wyczerpania zapasów.

Jeśli jednak takie pogrubienie rzęs to dla ciebie za mało, co powiesz na sztuczne rzęsy?