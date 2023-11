1 z 11

Dziś ruszyło to, co tygryski lubią najbardziej – wiosenna promocja w Rossmannie, w której kupicie wszystkie produkty do makeupu o 55% taniej.

Z promocji – która obejmuje wszystkich członków programu lojanościowego klub Rossmann – wybrani, najbardziej aktywni użytkownicy klubu mogli korzystać już wtorku 3 kwietnia. Dzisiaj wyprzedaż ruszyła dla wszystkich, którzy zarejestrują się w rossmannowskim programie.

Ale czy to przypadkiem nie jest zbyt piękne, by było prawdziwe? Okazuje się, że zainteresowanie akcją promocyjną przerosło oczekiwania Rossmanna. Chętnych do zakupu pomadek, podkładów, tuszów, paletek, rozświetlaczy, lakierów czy korektorów było tylu, że... w pewnej chwili padł sklep internetowy sieci drogerii!

Oto komunikat, który witał na stronie chętnych do skorzystania z promocji:

Sklep internetowy sieci znów działa – a na stronie widnieje komunikat ostrzegający przed „chwilowymi brakami produktów". Trudno oprzeć się wrażeniu, że wobec tak gigantycznego zainteresowania promocją, dostępne produkty mogą w mgnieniu oka zniknąć z półek – również tych wirtualnych. Nasza porada? Karty w dłoń i do dzieła –w naszej galerii znajdziecie 10 najlepszych pudrów matujących z wyprzedaży!

A jeśli chcecie poznać szczegóły wiosennej promocji w Rossmanie, tutaj dowiecie się wszystkiego co musicie wiedzieć o terminach i warunkach obniżek, tutaj sprawdzicie, na czym oszczędzicie najwięcej, a tutaj dowiecie się co konkretnie musicie zrobić, żeby skorzystać z promocji.