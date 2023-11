Jeśli jeszcze nie wiecie o nowej promocji w Rossmannie, za chwilę wasze życie ulegnie diametralnej zmianie.

W telegraficznym skrócie – sieć drogerii już 9 kwietnia startuje z promocją na cały asortyment kolorówki. Od pomadek, podkładów i pudrów aż po rozświetlacze (tych nigdy za wiele) i lakiery – już za chwilę w Rossmannie możecie porządnie przyoszczędzić – i oczywiście wyglądać bosko nadchodzącej wiosny.

Z tej radosnej okazji wybraliśmy dla was 10 hitów z rossmanowskiej promocji. Wszystkie ceny podajemy po obniżce. Z kolei wszystko co musicie wiedzieć na temat wyprzedaży (w tym jak z niej skorzystać) znajdziecie tutaj.

Eveline Cosmetics

Zestaw do makijażu ust Oh! My Lips (matowa pomadka i konturówka, na zdjęciu w odcieniu Red Passion), 12 zł

Bourjois

Matowa pomadka do ust Rouge Edition Velvet, 26,50 zł

L'Oréal Paris

Tusz do rzęs Volume Million Lashes So Couture, 28,80 zł

L'Oréal Paris

Podkład True Match, 23,40 zł

AA

Podkład do twarzy, kryjąco-dotleniający Oxygen Foundation, 8,99 zł

Wibo

Lakier do paznokci 1 Coat Manicure, 2,99 zł

Wibo

Utrwalacz do makijażu, Fixing Spray, 9,40 zł

Bell HYPOAllergenic

Hypoalergiczna pudrowa pomadka do ust, 7,89 zł

Bell HYPOAllergenic

Korygująca maskara do brwi, 8,30 zł

Bell HYPOAllergenic

Hypoalergiczny puder brązująco-rozświetlający, 9,20 zł