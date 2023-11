Promocja w Rossmanie to nie lada okazja żeby zaopatrzyć się we wszystkie makijażowe nowości, których potrzebujemy na wiosnę. Ale żeby skorzystać z superatrakcyjnej zniżki w popularnej nie wystarczy tak po prostu udać się do najbliższego punktu Rossmanna. Podpowiadamy jak skorzystać z przeceny.

Reklama

Więcej: Rzućcie wszystko co robicie – Rossmann rusza z promocją -55%! Oto co w niej upolujecie

Klub Rossmann

Promocja 55% w Rossmannie w kwietniu 2018 będzie przeznaczona dla uczestników programu Klub Rossmann. Krótko mówiąc, żeby skorzystać z obniżek, musicie posiadać zarejestrowaną kartę programu lojalnościowego Rossmann.

Więcej: To nie są ćwiczenia: Rossmann szykuje kolejną promocję! Nawet -55% na kosmetyki

Jak dołączyć?

Prosta sprawa – zacznijcie od ściągnięcia rossmannowskiej apki na swój telefon. Jest ona dostępna zarówno na telefony z Androidem jak i systemem iOS czy WIndows Phone. Kolejnym krokiem jest internetowa rejestracja, w której wystarczy podać podstawowe dane. To wszystko! W apce wyświetli się wasza wirtualna karta, którą musicie okazać przy kasie robiąc zakupy. Bułka z masłem.

Więcej: Drogeria Natura odpowiada na promocję w Rossmannie! Zniżki nawet -40%!

Mat. prasowe

Więcej: Pielęgnacja cery suchej, trądzikowej i normalnej kosmetykami z apteki. Jaki jest ich koszt?

Promocja rusza 9 kwietnia – zostało wam więc zaledwie parę dni, a jak wiemy z doświadczenia, po starcie obniżek produkty dość szybko znikają z półek. Na co jeszcze czekacie? Do dzieła!

Więcej: Wyprzedaże: plan potrzebnych rzeczy, ustalenie budżetu, zakup klasycznych fasonów i ubrań dobrej jakości