Można by pomyśleć, że o nadchodzącej wielkimi krokami promocji w Rossmannie – w której dzierżąc kartę członkowską klubu Lifestyle otrzymacie zniżkę aż -55% na trio produktów do makijażu – napisaliśmy już wszystko, co da się napisać (na przykład tu lub tu bądź tu). Cóż, okazuje się, że jest jeszcze jedna rzecz, o której powinniście wiedzieć.

Choć promocja (adekwatnie) zwana „Piękny początek sezonu" rusza dopiero w poniedziałek 9 i potrwa do 18 kwietnia, istnieje sekretna metoda na skorzystanie z obniżki już teraz!

Jak się okazuje, Rossmann już umożliwił korzystanie ze swojej promocji najaktywniejszym ze swoich klubowiczek. Część członków programu lojalnościowego – ci, którzy produkty do makijażu kupują najczęściej – już od 3 kwietnia mogą kupować kolorówkę z 55-procentową zniżką.

Mamy zatem dla was dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że kiedy w poniedziałek promocja ruszy dla wszystkich klubowiczów, asortyment drogerii może być już przebrany. A dobra? Najwyższa pora uśmiechnąć się do koleżanek, które już teraz załapały się na promocję – ponieważ zakupy w promocji można zrobić więcej niż jeden raz, wystarczy, że prześlą wam screena z wirtualną kartą klubowicza ze swojej apki. Tylko nikomu nie mówcie skąd o tym wiecie ;-).

