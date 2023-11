2 z 6

Rihanna wybrała się na rodzinny Barbados, by tam bawić się na festiwalu Crop Over. To festiwal, który może kojarzyć się z polskimi dożynkami, ale na Barbadosie jest związany ze zbieraniem plonów trzciny cukrowej. To wyjątkowo barwna impreza - ludzie przebierają się w stroje niczym z karnawału w Rio de Janeiro, wychodzą na ulice, bawią się, piją i jedzą. Rihanna nie mogła ominąć tej imprezy!

Zobacz: Znamy datę premiery kosmetyków Fenty Beauty! Rihanna zdradza szczegóły!