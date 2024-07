Radek Pestka, zwycięzca Top Model, ocenia stylizację Joanny Przetakiewicz z imprezy odmienionego magazynu VIVA! MODA. Bloger jest pod wrażeniem dyrektor kreatywnej La Manii już od dawna, ale przy ocenie zachował obiektywizm. Radek Pestka opowiedział nam o kulisach spotkania z Joanną Przetakiewicz i swoich wrażeniach:

Joannę Przetakiewicz spotkałem na evencie zaprezentowanego w nowej odsłonie magazynu Viva!Moda. Jej obecność nie była przypadkowa – Joanna wystąpiła na łamach wiosennego wydania w odważnej sesji zdjęciowej z udziałem polskich projektantów. Przez to nie mogłem nie pójść na tę imprezę, bardzo liczyłem na to, że w końcu poznamy się osobiście! Nazwisko Przetakiewicz i marka La Mania są bardzo cenione w środowisku – nic dziwnego! Nie każda projektantka wyróżnia się taką klasą, nienagannym stylem i spójnością wizerunku. Joanna budowała swoją markę od podstaw i ona jedna wie, ile wymaga to zaangażowania. Lata pracy dały jej ogromną wiedzę o modzie, a także show-businessie, czemu zawdzięcza wysoką pozycję w branży. Ja zajmuję się czymś zupełnie innym, ale jej kariera jest dla mnie inspiracją i na pewno wiele mógłbym się od niej nauczyć.- mówi nam Radek.