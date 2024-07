Nowy cykl na Party.pl! Radek Pestka, zwycięzca piątej edycji "Top Model", ocenia dla nas stylizacje gwiazd na najważniejszych modowych imprezach. Model ma świetne wyczucie stylu, prowadzi swojego bloga, a w dodatku ma bardzo świeże i oryginalne spojrzenie na modę. Dlatego postanowiliśmy, że będzie naszym nowym ekspertem. Ponadto - Radek będzie omawiał styl tych gwiazd, z którymi miał kontakt. Dlatego też z każdą ocenianą przez siebie gwiazdą będzie robił sobie selfie. Mamy nadzieję, że nowy cykl przypadnie Wam do gustu!

Na pierwszy ogień - Marcelina Zawadzka i jej czarny total look na wernisażu Łukasza Jemioła. Co Radek Pestka sądzi o tej stylizacji?

Gdy tylko weszła, na pierwszy rzut oka pomyślałem – cała na czarno, do tego czerwona szminka – zawsze się sprawdza, ale czy nie wieje nudą? Otóż nie! Uwagę przykuły tłoczone spodnie w stylu coulotte od Liu Jo. Niezwykle stylowe i modne w tym sezonie ale też bardzo ryzykowne – pozwolić może sobie na nie tylko wysoka i szczupłą kobieta. Czyli tutaj wszystko było na miejscu. Na górze zaskakujące i świetnie sprawdzające się zestawienie vintagowej skórzanej ramoneski z jedwabną, koronkową koszulką od Intimissimi. Dekolt nie za głęboki, ale ciągle seksi, a kurtka dodała rockowego klimatu. Buty? Klasyczne czarne szpilki od Kazara, z obowiązkowym szpicem. Buty jak buty, ale najważniejsza był typowo kobiecy dodatek – piękna czarna torebka od Yves Saint Laurent która wyniosła cały look na jeszcze wyższy poziom. Całość uzupełniona delikatną złotą biżuterią. Zdecydowanie była to moja ulubiona stylizacja całego wieczoru. - mówi nam Radek Pestka.

Przy okazji Radek wspomina, jak i gdzie poznał Marceliną Zawadzką. Było to na planie "Top Model". Od tej chwili model i prezenterka mają wspólne, ekscytujące wspomnienia:

Ostatni raz widziałem się Marceliną podczas nagrań do Top Model. To ona była sędzią gościem w odcinku w którym skakaliśmy z samolotu. Do końca życia nie zapomnę naszego wspólnego lotu. Wyskoczyła z samolotu tak nagle i niespodziewanie, że na samym początku myślałem, że wypadła! Na szczęście był to ruch kontrolowany. Trochę czasu minęło, aż w końcu spotkaliśmy się na wernisażu Łukasza Jemioła. W programie nie mieliśmy okazji rozmawiać zbyt wiele ani lepiej się poznać, ale na evencie u Łukasza nadrobiliśmy. Mogę tylko powiedzieć, że na żywo jest jeszcze bardziej serdeczna i otwarta niż w telewizji. -przekonuje Radek Pestka.