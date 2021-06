"Pytanie na śniadanie": Roksana Węgiel kocha jeans i ten dodatek w plażowym stylu! 

Roksana Węgiel od jakiegoś czasu intensywnie przygotowywała się do udziału w programie " Dance Dance Dance". Nastolatka relacjonowała na swoim Instagramie, jak przygotowywała się do nowego wyzwania. W mediach pojawiły się już informacje, że TVP jest bardzo zadowolone z początkującej tancerki, która ma wielki talent! Od jakiegoś czasu trwały też spekulacje na temat partnera do tańca, z którym nastolatka będzie występować na scenie. Roxie w końcu potwierdziła przypuszczenia mediów i zatańczy w duecie z Oliwią Górniak! Roksana Węgiel wystąpi w "Dance Dance Dance" z Oliwą Górniak! Kim jest koleżanka Roxie? Oliwia Górniak jest koleżanką Roksany Węgiel. Nie wiadomo o niej za wiele, ale sądząc po Instagramie, Oliwia jest wielką pasjonatką tańca i ma już za sobą występy przed publicznością. To dość ważne doświadczenie, ponieważ taneczne show TVP zbiera przed telewizorami wiele widzów. Media już od jakiegoś czasu domyślały się, że to właśnie Oliwia zatańczy z Węgiel. Roxie pokazywała nagrania z prób, czasem oznaczając swoją koleżankę. Nie jest więc aż tak dużym zaskoczeniem, że to właśnie Górniak będzie partnerką Roxie w programie. IT'S OFFICIAL!!!👩‍🎤💜 Będziemy tańczyć z @oliwiaxgorniak w @dancedancedancetvp 👯‍♀️ To dla nas niesamowita przygoda! Oglądajcie już od 5 marca🙌🏻💜💜💜 - napisała Roxie na swoim Instagramie. Młode adeptki tańca już mogą liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów. Pod postem artystki możemy przeczytać mnóstwo słów wsparcia i życzeń powodzenia: Trzymam kciuki za zwycięstwo ✊🏻🥰❤️ Yeah💥 powodzenia dziewczyny 😊 Nie mogę się doczekać😍😍😍 Będzie ogień proszę państwa😼 Trzecia edycja...