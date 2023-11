Promocja w Rossmannie -55 proc. zbliża się wielkimi krokami i na ten moment czekają wszystkie miłośniczki kosmetyków. Już niedługo będzie można kupić bowiem kosmetyki do makijażu aż 55 proc. taniej. Rossmann nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty, ale w sieci pojawiły się już pierwsze informacje na temat startu wielkiej promocji. Warto więc już teraz przygotować się do zakupów i poznać zasady tegorocznej promocji, które będą obowiązywać we wszystkich drogeriach Rossmann.

Od kiedy rusza promocja w Rossmannie?

Rossmann przygotowuje wielkie promocje dla swoich klientów w każdym sezonie jesiennym i wiosennym. Cieszą się one zawsze ogromną popularnością. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu dzięki nim można zrobić prawdziwy zapas kosmetyków na kolejne tygodnie. Kiedy więc możemy spodziewać się promocji w tym sezonie? Początkowo pojawiły się informacje, że tańsze o 55 proc. kosmetyki kupimy w Rossmannie:

od wtorku, 16 kwietnia , jeśli jest się klientem VIP

, jeśli jest się klientem VIP od piątku, 19 kwietnia, wszyscy klienci

Teraz wiemy już jednak, że akcja promocyjna w Rossmannie zacznie się 19 kwietnia, a skończy się 30 kwietnia, o czym poinformował sam Rossmann na swoim profilu na Instagramie.

Jakie są zasady promocji w Rossmannie?

Można się domyślać, że promocja w Rossmannie -55 proc. będzie obowiązywać w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym. Aby móc wcześniej skorzystać z promocji, trzeba posiadać kartę klubowicza w aplikacji mobilnej Rossmanna. Do tego należy wiedzieć, że w koszyku muszą znaleźć się minimum 3 kosmetyki, różniące się kodem kreskowym lub numerem katalogowym w e-sklepie, żeby wziąć udział w promocji. Dopiero gdy spełni się te warunki, to zostaje naliczony rabat -55 proc.

Produkty objęte promocją -55 proc. w Rossmannie będą oznaczone specjalną etykietą, tak jak w przypadku poprzednich edycji akcji. Pełna lista kosmetyków w promocyjnych cenach znajdzie się w regulaminie promocji.

Co istotne, jeden uczestnik Klubu Rossmann zazwyczaj mógł skorzystać z promocji maksymalnie 3 razy. Na razie nie wiadomo, czy ta zasada ulegnie zmianie.

Warto również pamiętać, że do tej pory w czasie trwania promocji w Rossmannie nie można było wymieniać lub zwracać zakupionych produktów. W przypadku zwrotów zakupów online należy oddać cały zestaw wybranych produktów.

Można podejrzewać, że więcej informacji, dotyczących promocji w Rossmannie -55 proc. będzie można znaleźć w regulaminie akcji, który będzie dostępny na stronie internetowej.

W promocji w Rossmannie będzie można kupić kosmetyki do makijażu

Już niedługo rusza promocja w Rossmannie -55 proc.

