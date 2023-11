Promocja w Rossmannie -55 proc. coraz bliżej! Już od jakiegoś czasu wiemy, że tanie kosmetyki z 55-procentową zniżką kupimy w Rossmannie właśnie w kwietniu, ale do tej pory znaliśmy jedynie nieoficjalne terminy rozpoczęcia promocji. Początkowo podejrzewano, że promocja w Rossmannie zacznie się 16 kwietnia dla klientów VIP i 19 kwietnia dla wszystkich. Teraz Rossmann na swoim profilu na Instagramie ujawnił w końcu, kiedy zaczyna się promocja -55 proc. i do kiedy potrwa!

Kiedy zaczyna się promocja w Rossmannie -55 proc?

Rossmann aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie i to właśnie tam w komentarzach wyjawił daty promocji -55 proc. na kosmetyki do makijażu. Odpowiadając na pytania klientek, kiedy startuje pormocja, drogeria zdradziła:

Już w dniach 19-30 kwietnia. Więcej szczegółów udostępnimy już niebawem! - czytamy.

Zasady promocji w Rossmannie -55 proc.

Wygląda na to, że zasady nie zmienią się w stosunku do tych, które obowiązywały w czasie poprzednich promocji. Rossmann wyjawił bowiem, że po raz kolejny promocja będzie obowiązywać na zakup minimum 3 różnych produktów do makijażu. To oznacza, że można kupić np. fluid, tusz i szminkę. Kosmetyki muszą różnić się między sobą kodami kreskowymi.

Produkty objęte promocją -55 proc. w Rossmannie będą oznaczone specjalną etykietą, tak jak w przypadku poprzednich edycji akcji. Pełna lista kosmetyków w promocyjnych cenach znajdzie się w regulaminie promocji.

Skorzystacie z promocji w Rossmannie?

Już niedługo wielka promocja w Rossmannie

W promocji w Rossmannie będzie można kupić kosmetyki do makijażu 55 proc. taniej

