Maść z witaminą A działa jak krem nawilżający i przeciwzmarszczkowy. Kosmetyki z apteki idealne do pielęgnacji cery trądzikowej to np. krem z kwasem azelainowym, maść ichtiolowa czy pasta cynkowa. Zamiast drogeryjnego toniku można używać wody termalnej bądź srebra koloidalnego w płynie.

Kosmetyki z apteki najczęściej nie pachną przyjemnie albo mają lepką i ciężką konsystencję. Do ich kupienia zachęca jednak cena oraz działanie, które niekiedy jest porównywalne, a nawet lepsze od kremów drogeryjnych ekskluzywnych marek kosmetycznych. Skuteczne preparaty do pielęgnacji ciała i twarzy można kupić już za około 3 złote.

Pielęgnacja skóry suchej

Maść z witaminą A

Witamina A pobudza skórę do produkcji kolagenu. Jest on głównym białkiem tkanki łącznej i zapewnia skórze odpowiednie napięcie, jędrność i elastyczność. Witamina A stymuluje również wzrost naczyń krwionośnych w organizmie, czyli poprawia ukrwienie skóry, przez co ma ona ładny kolor. Maść z witaminą A odżywia, nawilża oraz chroni skórę. Polecana jest zwłaszcza do pielęgnacji cery suchej, wrażliwej bądź mieszanej. Można jej używać do twarzy i ciała, a także smarować nią, np.: suche dłonie czy łokcie. Cena maści witaminowej wynosi od 3 do 5 zł.

Maść z żyworódki

Maść z żyworódki przeznaczona jest do pielęgnacji skóry suchej. Kosmetyk nie zawiera żadnych sztucznych barwników, substancji konserwujących ani wypełniaczy, dlatego można go stosować u małych dzieci. Maść ma silne działanie nawilżające i odżywcze. Może być stosowana także u osób z atopowym zapaleniem skóry. Cena maści to około 30 zł.

Pielęgnacja cery trądzikowej

Krem do skóry trądzikowej o 20% stężeniu kwasu azelainowego

Krem przeznaczony jest do pielęgnacji skóry z trądzikiem pospolitym oraz z przebarwieniami. Kwas azelainowy działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i skutecznie rozjaśnia przebarwienia, powstające np. w wyniku urazu, oparzenia czy nadmiernej ekspozycji ciała na promienie słoneczne. Cena kremu na trądzik wynosi około 15-20 zł.

Żel z nadtlenkiem benzoilu

Żel z nadtlenkiem benzoilu to lek na trądzik, który doskonale sprawdza się w punktowym leczeniu niedoskonałości skórnych. Kosmetyk mocno wysusza, dlatego nie zaleca się stosowania go na całą twarz. Wystarczy posmarować wyprysk niewielką ilością żelu i pozostawić do samoistnego wyschnięcia. Lek kosztuje około 12-15 zł.

Maść ichtiolowa

Maść ichtiolowa przeznaczona jest do leczenia niedoskonałości skórnych, zwłaszcza cyst czy podskórnych bolących pryszczy. Jej specyficzny zapach, brązowy kolor i dość ciężka konsystencja nie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu np. pod makijaż. Maść ichtiolową można jednak aplikować na niedoskonałości wieczorem, kiedy nie ma konieczności wychodzenia z domu. Koszt preparatu to około 5 zł.

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym

Pasta cynkowa przeznaczona jest do stosowania na niewielkie zmiany skórne, otarcia oraz trądzik. Ma działanie antybakteryjne oraz wysuszające, dlatego idealnie sprawdza się do smarowania pryszczy czy wyprysków na cerze. Kwas salicylowy zawarty w paście usuwa bakterie i nadmiar tłuszczu oraz zanieczyszczeń ze skóry. Pastę cynkową najlepiej stosować na noc, ponieważ zostawia na cerze biały nalot. Preparat kosztuje w aptece około 3-4 zł.

Srebro koloidalne w płynie

Srebro koloidalne przeznaczone jest dla osób z cerą trądzikową, ale mogą go używać także osoby z łuszczycą czy atopowym zapaleniem skóry. Płyn można stosować jako zamiennik toniku do twarzy do codziennej pielęgnacji. Srebro koloidalne oczyszcza, matuje oraz daje uczucie odświeżenia. Preparat działa antybakteryjnie, a także łagodzi podrażnienia i zaczerwienia skóry wrażliwej. 500 ml płynu kosztuje około 20-30 złotych.

Pielęgnacja skóry normalnej

Witaminy w kroplach

W aptece dostępne są witaminy w kroplach, np.: A, B3, C, D czy witamina E. Substancje rewelacyjnie sprawdzają się jako serum do twarzy. Kilka kropel konkretnej witaminy można bezpośrednio wcierać w cerę, np. w okolice pod oczami lub dodawać do ulubionego kremu pielęgnacyjnego, aby wzmocnić jego kosmetyczne działanie. Witaminy w kroplach to koszt około 7 -13 zł.

Woda termalna

Woda termalna sprawdza się do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, a zwłaszcza wrażliwej. Cenne minerały zawarte w wodzie powodują, że skóra staje się bardziej napięta i nawilżona. Środek pozostawia również na cerze barierę ochronną przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Wodę termalną można stosować do przemywania twarzy lub jako tonik. Koszt kosmetyku to 10-35 złotych.