Gdzie dwóch się bije, tam korzysta każda entuzjastka makijażu i łowczyni okazji w drogerii. Po ujawnieniu szczegółów wyjątkowo korzystnej oferty promocyjnej w Rossmannie spieszymy z informacją, że podobną akcję szykuje dla was sieć drogerii Natura.

Reklama

Więcej: Koreański rytuał pielęgnacyjny w 10 krokach. Na czym polega sekret wiecznie młodej cery Koreanek?

Więcej: To nie są ćwiczenia: Rossmann szykuje kolejną promocję! Nawet -55% na kosmetyki

Podkład za 11 zł, eyeliner za 9, a konturówka za 3 zł – to nie sen, tylko ceny w nowej promocji popularnej drogerii obniżone o bardzo przyjemne 40%. Co musicie wiedzieć na temat nowej promocji? W zasadzie to tylko to, że obniżkami objęto całą kolorówkę – zatem w korzystnych cenach zaopatrzycie się w cały makijaż od pudrów aż po lakiery do paznokci.

Więcej: Makijażysta gwiazd radzi jak używać bronzera!

Jak upolować obniżki? Prosta sprawa – po prostu idźcie do Natury lub zróbcie zakupy w sklepie online ;-). Na co jeszcze czekacie? Karty w dłoń i do dzieła!

Więcej: Angelina Jolie w najnowszym wywiadzie zdradziła, jak dba o urodę!