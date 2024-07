1 z 11

14 lutego już tuż-tuż - najwyższy czas, by pomyśleć o walentynkowym prezencie dla ukochanego - chłopaka, męża lub narzeczonego! Wiedziałaś, że większość z nas kupuje upominki „dla siebie’’ - takie, które same chciałybyśmy dostać? To, co nam się podoba, niekoniecznie może ucieszyć jego - dlatego przy wyborze najlepiej kierować się jego „męskimi’’ zainteresowaniami. Audiofil z pewnością marzy o świetnych słuchawkach, gadżeciarz pokocha swój nowy smartwatch, a jeśli uwielbia dobrze wyglądać - koszula w jego ulubionym fasonie (i mucha - do kompletu!), stylowy portfel, spinki do mankietów lub - jeśli dysponujesz większą kwotą - wysokiej jakości zegarek sprawią mu wiele radości!

Walentynkowy prezent wybrany? Sprawdź jego cenę w sklepie internetowym - tam często znajdziesz specjalne oferty promocyjne! Przed Świętem Zakochanych wiele sklepów online przygotowało spore obniżki. Prezent możesz odebrać w salonie stacjonarnym lub zamówić przesyłkę do biura - dzięki temu on nie będzie nic podejrzewał ;) Zobacz nasze pomysły na walentynkowy upominek dla niego!

