Jeans wraca i to w wielkim stylu! Anna Lewandowska już teraz lansuje modne połączenie jeansowych ciężkich kurtek i lekkich dziewczęcych sukienek. Pozornie to do siebie nie pasuje, ale w rzeczywistości sprawdza się w stu procentach - spójrzcie tylko na Anię, która to połączenie opanowała do perfekcji.

Weźcie z niej przykład, wyciągnijcie z szafy swoje letnie sukienki i jeansowe kurtki. A jeśli tej drugiej pozycji brakuje w waszych szafach, zapraszamy do naszej galerii. Jeansowe kurtki już od 49 złotych!

