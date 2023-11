4 z 4

Wygląda na to, że zdjęcia Marceliny i Rafała to ostateczny dowód na to, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Waszym zdaniem gwiazda TVP i przystojniak z najnowszej edycji programu "Agent- Gwiazdy" tworzą fajną parę?