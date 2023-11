1 z 8

Kiedy Natalia Maczek i Tomasz Wirski założyli MISBHV na początku obecnej dekady w Krakowie, ich marka była jedną z wielu brandów sprzedających bluzy z żartobliwymi nadrukami.

Niecałe 10 lat później, marka ma na koncie prezentacje na paryskim i nowojorskim tygodniu mody, a ich inspirowany trendem na poradziecką modę streetwear noszą gwiazdy największego formatu jak Rihanna, A$AP Rocky, Kylie Jenner, The Weeknd, Miley Cyrus, Bella i Gigi Hadid czy Hailey Baldwin i Dua Lipa. W Polsce do fanek brandu należą na przykład Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna. Ubrania z metką „made in Poland" skupują największe luksusowe showroomy takie jak Ssense, Farfetch, Luisa Via Roma, Selfridges czy rodzimy Vitkac.

Ale hajp Misbhv to nie zasługa promocji gwiazd. Zagraniczne media poświęcona modzie wymieniają polski brand jednym tchem obok marek takich jak Vetements czy Gosha Rubchinskiy, które parę lat temu zapoczątkowały modę na inspirowany Związkiem Radzieckim styl.

W minioną środę w gmachu Pałacu Kultury w Warszawie marka zorganizowała pierwszy w historii pokaz kolekcji ochrzczonej „Polish Jazz". Od Polskiej Szkoły Plakatu aż po uniform partyjny, Natalię Maczek i Tomasza Wirskiego zainspirował okres polskiej przemiany ustrojowej. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o pokazie Misbhv na wiosnę/lato 19.