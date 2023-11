1 z 5

Wczorajszy wieczór to sukces nie tylko polskiej reprezentacji, której udało się w spektakularnym stylu pokonać Czarnogórę (czy tylko nas bolą dziś dłonie od trzymania kciuków?) – tryumfy na polu modowym zapewne świętuje dziś polska marka Misbhv, której ubrania z jesiennej kolekcji wybrała nie tylko Anna Lewandowska ale też Marina!

Tak, okazuje się, że Marina także postawiła na projekt wywodzącej się z Krakowa streetowej marki. Czy Misbhv stanie się ulubionym brandem polskich WAGs?

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co powinniście wiedzieć o Misbhv – no i zobaczyć bluzę, która wybrała Marina. Nie jest tania…

