Ciepły płaszcz w kratę - jeśli jeszcze go nie masz to jest ten moment, zanim nadejdą prawdziwe mrozy! Coraz częściej wybierają go gwiazdy - jak Edyta Górniak. W sieciówkach takich jak Zara, H&M, Bershka czy Top Secret znajdziecie przeogromny wybór płaszczy... aż trudno się zdecydować? My spieszymy z pomocą dlatego przeszukaliśmy popularne sieciówki, żeby wybrać 8 supermodnych modeli.

Jaki wzór wybrać?

W poprzednim sezonie wiosenno-letnim najpopularniejsza była kratka w szarym lub brązowym wydaniu. Teraz najlepiej postaw na dużą i kolorową kratę, hitem są odcienie żółci, czerwieni, zieleni, różu a nawet niebieskiego. Wybierz ten długi za kolano, dwurzędowy, albo krótki i wygodny o męskim kroju. To dobra inwestycja - płaszcze w kratę są tak ponadczasowe, że nigdy nie wyjdą z mody. Sprawdzi się na jesiennym spacerze, jest idealny do biurowych stylizacji i na wieczorną imprezę.

W naszej galerii płaszcze już od już od 109 zł !Wszystkie znajdziesz w sieciówkach dostępnych w Polsce!