1 z 15

Płaszcze w sezonie jesienno-zimowym to absolutny must have! Noszą je gwiazdy, blogerki i kobiety na całym świecie. W tym sezonie zakupy zdecydowanie zaczynamy właśnie od płaszcza. W sklepach do wyboru mamy mnóstwo modeli w różnych kolorach i wzorach. Z pewnością każda z nas znajdzie coś dla siebie!

Zobacz: Paulina Sykut-Jeżyna w szarym płaszczu za 699 zł. Modne płaszcze w szarym kolorze znaleźliśmy już od 199zł!

Wśród wzorów dostępnych na wieszakach dominuje szarość i beż, a zaraz za nimi znajdziemy płaszcze w kratę. Te płaszcze pokochały też gwiazdy, a wśród nich Paulina Sykut-Jeżyna i Marcelina Zawadzka. Dziennikarki postawiły na szaro-czarną kratę, którą uzupełniły czarnymi dodatkami. Stylizacje z płaszczem w kratę doskonale sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas ważniejszych wyjść.

Wełniane płaszcze w sieciówkach

Jeśli zależy nam na płaszczu dobrej jakości nadal możemy poszukać go w sieciówkach. Aktualnie wiele sklepów obok zwykłej kolekcji, wypuszcza też produkty premium, a wśród nich znajdziemy właśnie wełniane płaszcze. Są one nie tylko ciepłe, ale również posłużą nam przez kilka sezonów.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem płaszcza na jesień, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Mamy dla Was przegląd modnych płaszczy w stylu gwiazd, które są dostępne w sieciówkach. Niektóre modele kupimy już od 200 zł!