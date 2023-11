Plopping, czyli tzw. ręcznikowanie lub koszulkowanie włosów, to sposób na wydobycie pięknego skrętu loków. Do wykonania czynności wystarczy zwykły bawełniany T-shirt oraz kosmetyk do stylizacji włosów kręconych, np. krem dyscyplinujący, który doda kosmykom elastyczności i ładnego kształtu.

Z kręconych włosów można wykonać wiele oryginalnych fryzur. Każde uczesanie będzie się dobrze prezentować, gdy wcześniej odpowiednio zadba się o kosmyki. Jednym z największych problemów kręconych włosów jest ich uporczywe puszenie się. Plopping to metoda, która pozwala ujarzmić niesforne kosmyki i wydobyć ładny skręt loków.

Czym jest plopping?

Plopping to czynność, która pozwala bardziej wydobyć skręt kosmyków. To idealna i bezpieczna metoda stylizacji bez użycia ciepła, która sprawdza się dla osób o włosach kręconych, zwłaszcza tych, które mają duży problem z puszeniem się czupryny. Plopping przygotowuje również włosy do samoistnego wyschnięcia, po zdjęciu czepka wykonanego ze zwykłej koszulki. W sytuacji, gdy nie ma się na to czasu, można oczywiście podsuszyć czuprynę suszarką z dyfuzorem.

Jak przygotować się do ploppingu?

Aby wykonać plopping, wystarczy przygotować sobie wcześniej bawełnianą koszulkę, krem dyscyplinujący do włosów kręconych oraz grzebień, najlepiej drewniany z szeroko rozstawionymi ząbkami. Profilaktycznie można również zastosować na same końcówki włosów jedwab bądź olejek pielęgnacyjny, który dodatkowo zabezpieczy końcówki przed rozdwajaniem się.

Krem dyscyplinujący ułatwia układanie naturalnych fryzur z kręconych włosów. Składniki aktywne zawarte w kosmetykach nadają włosom elastyczności, ładnego kształtu oraz miękkości.

Plopping, krok po kroku

Umyte i mokre włosy delikatnie odsącz z nadmiaru wody w dłoniach.

Rozczesz dokładnie kosmyki drewnianym grzebieniem.

Na włosy nałóż specjalny krem dyscyplinujący, dbając, aby pokrył je na całej długości.

Rozłóż koszulkę, np. na kanapie, rękawkami skierowanymi w twoją stronę.

Głowę połóż delikatnie na koszulce, a jej górną część przybliż do karku.

Ściśnij jednocześnie dwa rękawki dłońmi i zrób z nich dwa wałeczki.

Zwinięte rękawy zwiąż z tyłu głowy.

Koszulkę na głowie noś przez około 2 godziny lub dłużej, a następnie pozostaw włosy do samoistnego wyschnięcia.

