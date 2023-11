1 z 5

Czy słyszeliście, że według prognoz w przyszłym tygodniu ma spaść pierwszy w tym roku śnieg? Tak, dobrze przeczytaliście – ulubiony opad atmosferyczny w postaci kryształków lodu o kształcie sześcioramiennych gwiazdek ma pojawić się w paru miejscach w Polsce już w pierwszych dniach listopada.

Wiecie co to oznacza, prawda?

Wszystko wskazuje na to, że Paulina Sykut uważnie śledzi prognozę pogody i mamy na to niezbite dowody. Prezenterka Polsatu właśnie pokazała szary look, który nieodparcie kojarzy się nam z nadchodzącą wielkimi krokami zimą. Musicie zobaczyć jej odjechane trapery – są tańsze niż myślicie! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć pierwszą zimową stylizację roku.