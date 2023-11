Paulina Sykut-Jeżyna należy do grona najlepiej ubranych Polek a jej styl cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Niedawno dziennikarka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie w nowej kwiecistej sukience z falbanami. To największy trend sezonu wiosna-lato 2020! Fani są zachwyceni, my też to polska marka! Zobaczcie sami jak się prezentuje!

Paulina Sykut- Jeżyna zachwycą modną sukienką z falbanami

Paulina Sykut -Jeżyna chętnie się dzieli ze swoimi fanami zdjęciami, które umieszcza na mediach społecznościowych. Stylizacje z planów programów, które prowadzi czy codziennych spacerów z córeczką pokazują, że moda to jedna z jej pasji i dlatego doskonale orientuje się w bieżących trendach. Naszą uwagę przyciągnęła piękna sukienka w kwiatowy wzór z falbankami, która jest największym hitem nadchodzącego sezonu wiosna-lato 2020. Zobaczcie jak się w niej prezentuje!

Gdzie kupić sukienkę, którą nosi gwiazda?

Dziennikarka po prostu kocha dziewczęce kolorowe sukienki a w jej garderobie to zdecydowanie jeden z podstawowych elementów stroju. Na wieczór wybiera błyszczące cekiny i połysk natomiast na dzień kolorowe sukienki w printy takie jak np. panterka, grochy czy klimat boho, jednak tym razem postawiła na kwiatowy print w róże! Wiemy ile kosztuje sukienka!

Mat. prasowe

Model który wybrała gwiazda to prawdziwa perełka wśród najmodniejszych sukienek sezonu wiosennego. Znajdziecie go na wybiegach u największych projektantów. To projekt polskiej marki Zaquad, którą kochają polskie gwiazdy. Czerwona sukienka z kimonowym rękawem i nadrukiem w róże ma dwie falbany i gumkę w talii która dodatkowo podkreśla wysportowaną sylwetkę gwiazdy. Ten model kupicie na stronie marki, kosztuje 520 zł. Kolor i fason idealnie sprawdza się na drobnej sylwetce Pauliny Sykut-Jeżyny, naszym zdaniem wygląda zjawiskowo! A wy jak sądzicie?