Boho górą! Paulina Sykut-Jeżyna w koronkowej beżowej sukience. Znamy markę i cenę!

Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z największych polskich ikon mody. Prezenterka Polsatu już niejednokrotnie walczyła w naszych plebiscytach na najlepszą stylizację "Fleszstyle", a w ubiegłym roku została uhonorowana statuetką "Ikona Stylu 2019". Sykut co chwilę zaskakuje nas nowymi stylizacjami, które najczęściej są bardzo dziewczęce. Tym razem gwiazda również nie zrobiła wyjątku i zaprezentowała na swoim Instagramie look, w którym główną rolę odgrywa sukienka Eliff marki Lou. To beżowe koronkowe cudo kosztuje 429 złotych i nadal jest w sprzedaży. Co ciekawe, taką samą sukienkę ma inna polska gwiazda - modelka Natalia Siwiec.

Styl Boho - czy nadal będzie modny w sezonie wiosna/lato 2020?

Styl boho jest popularny od kilku sezonów, i jak widać nie zamierza nas opuszczać jeszcze w następnym. Styl boho (boho style, styl uliczny) został stworzony przez projektantów w 2004 roku. Bardzo szybko zyskał sobie zwolenników. Nazwa stylu boho pochodzi od słowa bohema – awangardowego środowiska artystycznego (cyganerii). Boho to przede wszystkim falbany, romantyczne koronki, pastelowe kolory, ale także motywy etniczne.

Paulina Sykut-Jeżyna w beżowej koronkowej sukience Eliff marki Lou. Prezenterka do sukienki dobrała brązowy pasek, który podkreślił jej talię i jeszcze bardziej wyszczuplił sylwetkę. Jak wam się podoba takie połączenie?

Sukienka Eliff to kreacja w odcieniu beżu z delikatnej koronki z rękawami. Dół zakończony jest falbanami. Sukienka z tyłu zapinana jest na kryty zamek. Ta sukienka w stylu boho to totalny hit! Kosztuje 429 złotych.