Drugie dziecko? Paulina Sykut zdradziła nam, czy Róża będzie miała rodzeństwo!

Na początku stycznia Paulina Sykut-Jeżyna skończyła 39 lat. Gwiazda nie ukrywa ile ma lat. Choć nie korzysta z pomocy chirurgów plastycznych, to wciąż wygląda jak nastolatka, a figury może jej pozazdrościć niejedna gwiazda. W rozmowie z „Party” prezenterka Polsatu zdradziła, czego życzyła sobie z okazji urodzin!

Paulina Sykut o drugim dziecku!

A planów ma sporo... Co jest na liście jej priorytetów?

Do czterdziestych urodzin chciałabym spełnić dwa marzenia. Planuję zabrać Różę w pierwszą, naprawdę daleką podróż. A drugie? Razem z Piotrem coraz częściej poważnie myślimy o powiększeniu rodziny, bo nie chcemy, aby nasza córka była jedynaczką – zdradziła w rozmowie z „Party” prezenterka.

To jednak nie wszystko! W marcu Paulina wspólnie z Krzysztofem Ibiszem poprowadzą kolejną edycję „Tańca z gwiazdami” w Polsacie, a poza tym... Sykut-Jeżyna dostała propozycję nagrania płyty. Prezenterka nie ukrywa, że kocha śpiewać i ma nadzieję, że w tym roku uda jej się nagrać własny utwór i wypuścić go na rynek. Na razie spotyka się z zaprzyjaźnionymi muzykami i kompozytorami, z którymi chciałaby współpracować i wspólnie rozmawiają o muzycznych pomysłach. Rodzinną podróż do Indonezji, na Bali, Paulina, Piotr i Róża planują na koniec roku. Czy wrócą z niej już we czworo?

Czy Róża doczeka się rodzeństwa?

Paulina jest prawdziwą ikoną stylu!