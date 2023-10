Skuteczny sposób Pauliny Sykut-Jeżyny na poprawę humoru podczas kwarantanny? Kolorowa wiosenna stylizacja w najnowszych trendach! Gwiazda zaprezentowała na swoim Instagramie piękne zdjęcie, a naszą uwagę przykuła najmodniejsza w sezonie spódnica z tiulu! Wiemy, co to za marka i gdzie możecie ją kupić!

Paulina Sykut -Jeżyna w najmodniejszej wiosennej stylizacji

Paulina Sykut-Jeżyna jak większość z nas w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem zostaje w domu, ale to nie przeszkadza, żeby również tu wyglądać stylowo. Za oknem wiosna i piękna pogoda, więc gwiazda spędza czas na tarasie skąd zaprezentowała swój najnowszy look. Wygląda zjawiskowo! Ostre kolory, które ostatnio zdecydowanie rządzą w jej szafie, stylowe dodatki i spódnica w delikatny wzorek w najmodniejszym kolorze sezonu! Najlepiej ubrana prezenterka kolejny raz olśniewa swoim wyglądem zarówno nas, jak i swoich fanów, którzy zachwycają się tą stylizacją! Wystarczy na nią spojrzeć!

Spódnica to projekt polskiej marki Missu Design, którą kochają gwiazdy. Falbany, delikatny tiul i pudrowy róż to prawdziwy hit sezonu wiosna-lato 2020, a do tego autorski oryginalny print marki. Kupicie ją na stronie sklepu www.missu-design.com i kosztuje 240 zł. Tak się prezentuje na modelce.

Paulina Sykut-Jeżyna doskonale orientuje się w bieżących trendach i wie, że swetry z odkrytymi plecami to prawdziwy must-have sezonu. Ten różowy sweterek uzupełnił stylizację i nadał jej charakteru, podobnie jak stylowa opaska na włosy i najmodniejsze białe sneakersy!

Sweter można nosić na dwa sposoby wiązać go z przodu lub na plecach. To cudo to projekt marki Wool Wear i kosztuje 399 zł. Jak wam się podoba cały wiosenny look Pauliny Sykut -Jeżyny?