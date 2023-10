Najmodniejsze buty sezonu wiosna-lato 2020 to zdecydowanie sneakersy! Wystarczy zobaczyć jakie nosi jedna z najbardziej stylowych gwiazd w Polsce, Małgorzata Rozenek, która bardzo często wybiera sportowe stylizacje, uzupełniając je snekersami. Tym razem postawiła na najmodniejszy model w białym kolorze, który w nadchodzącym sezonie warto mieć w szafie. Zainspirowani stylem gwiazdy przeszukaliśmy sklepy internetowe, gdzie obecnie trwają wyprzedaże i znaleźliśmy niemal identyczne buty, których ceny zaczynają się już od 49 zł!

Najmodniejsze sneakersy z wyprzedaży - wiosna 2020

Małgorzata Rozenek słynie z eleganckich kreacji i luksusowych dodatków, a kto śledzi jej styl ten wie, że kocha również wygodne sportowe looki, które fantastycznie uzupełnia oryginalnymi butami sportowymi. Jej ulubiony model to są marki Balenciaga, ale od czasu do czasu gospodyni "Projekt Lady" wybiera również klasykę nawiązującą do minimalistycznych trendów sprzed lat. Buty, które zaprezentowała tym razem, to projekt Alexandra McQueen za ok. 2 tys. złotych. Jeśli marzysz o podobnych, ale nie chcesz wydać fortuny, przygotowaliśmy przegląd najbardziej odjechanych sneakersów, które będą doskonałą inwestycją nie tylko na ten sezon! Zobaczcie sami!

Poniżej 6 par stylowych sneakersów z wyprzedaży, podobnych do tych, które nosi Małgorzata Rozenek! Wszystkie kupisz online, nie wychodząc z domu!

1. Niemal identyczne sneakersy znaleźliśmy w sklepie internetowym eobuwie.pl, gdzie trwa przecena do -30% tylko do 7.04. Model poniżej to marka Pepe Jeans, aktualnie są przecenione i kosztują 229 zł (wcześniej kosztowały 329 zł).

Mat. prasowe

2. Te ozdobione perełkami cuda wypatrzyliśmy na Renee.pl. Teraz kosztują jedyne 49,99 zł (przecenione z 59,99 zł).

Mat. prasowe

3. Powrót do przeszłości i klasyczny oldscholowy model Adidasa znajdziecie obecnie na przecenie na eobuwie.pl za 189 zł (wcześniej kosztowały 299 zł).

Mat. prasowe

4. Modne sneakersy to również te białe z kolorowymi wstawkami. Reserved 89,99 zł (przecenione z 159,99 zł).

Mat. prasowe

5. Wysoka i gruba podeszwa to wygoda, ale i najmodniejszy kształt. Ten model pochodzi z House i kosztuje teraz tylko 49 zł (przeceniony z 99,99 zł).

Mat. prasowe

6. Traktor, zamszowe wstawki to ideał najmodniejszych "ugly shoes" sezonu! Są dostępne na eobuwie.pl. Projekt Ewa Minge/www.eobuwie.pl, cena 259 zł (przecenione z 439 zł).

Mat. prasowe