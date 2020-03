Koronawirus w Polsce: Czy galerie handlowe i wszystkie sklepy będą zamknięte aż do Wielkanocy?

Galerie handlowe są zamknięte już od dwóch tygodni, co jest związane z pandemią koronawirusa w Polsce. Sytuacja w Europie jest naprawdę dramatyczna i polski rząd stara się nie doprowadzić w naszym kraju do "scenariusza włoskiego" w związku z tym zajęcia w placówkach oświatowych są odwołane do Wielkanocy. Czy taka sama decyzja zapadnie w przypadku galerii handlowych i wszystkich sklepów, które zostały zamknięte? Kiedy poznamy decyzję czy centra handlowe będą otwarte przed Wielkanocą?

Czy sklepy w galeriach handlowych będą otwarte przed Wielkanocą?

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 13 marca Mateusz Morawiecki ogłosił, że galerie handlowe, restauracje, kawiarnie, puby i kluby będą zamknięte. Posiłki można zamawiać jedynie na wynos lub dowóz.

Z piątku na sobotę ograniczamy działalność galerii handlowych. Zostaną otwarte sklepy spożywcze, pralnie, apteki, drogerie - powiedział premier.

Początkowo centra handlowe miały być zamknięte przez dwa tygodnie, ale zwiększająca się ilość zarażeń koronawirusem sprawiła, że rząd zastrzegł w rozporządzeniu możliwość wydłużenia tego czasu. Już wiadomo, że szkoły, przedszkola i żłobki będą zamknięte do Wielkanocy, a co z galeriami handlowymi?

Sytuacja związana z koronawirusem jest coraz dramatyczniejsza, ilość przypadków znacznie się zwiększa, dlatego decyzja o tym, czy galerie handlowe zostaną otworzone przed Wielkanocą zapadnie najprawdopodobniej dopiero 2 tygodnie przed świętami. Wszystko zależy od tego, jak szybko będzie rosła liczba zakażeń w Polsce!

Wystarczy spojrzeć na inne kraje i już wiadomo, że prawdopodobieństwo, aby galerie handlowe były otwarte jest dosyć małe. We Włoszech, gdzie sytuacja jest gorsza niż w Chinach, mieszkańców obowiązuje całkowity zakaz opuszczania domów, który z tygodnia na tydzień zostaje zaostrzony. Taka sama sytuacja ma miejsce w Hiszpanii i we Francji, gdzie za opuszczenie domu grozi wysoka grzywna. W Wielkiej Brytanii, która dość długo nie wprowadzała żadnych ograniczeń teraz zamknięto szkoły i wszystkie sklepy, które nie sprzedają podstawowych towarów, takich jak: żywność, środki higieny czy lekarstwa.

Co z niedzielami handlowymi w kwietniu 2020?

W kwietniu 2020 wypadają aż dwie niedziele handlowe: 5 kwietnia 2020 oraz 26 kwietnia 2020. To wtedy Polacy będą mieli szansę, aby spokojnie przygotować się do świąt i zrobić zakupy. O ile sklepy spożywcze i drogerie będą otwarte, jeszcze nie wiadomo czy w pozostałych sklepach też będzie można zrobić zakupy!

Aktualnie otwarte są jedynie sklepy spożywcze i drogerie.