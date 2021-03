Paulina Sykut-Jeżyna jeszcze nigdy tyle nie pokazała. Co za ciało! Fani: "Figura sportsmenki!"

Paulina Sykut-Jeżyna wprawiła internautów w osłupienie. Okazuje się, że znana dziennikarka, która słynie z perfekcyjnego wyczucie stylu i pięknej, naturalnej urody, może pochwalić się również nieskazitelną figurą, a pod zwiewnymi sukienkami cały cały czas ukrywała... sześciopak! Gwiazda właśnie opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia i jeszcze nigdy nie pokazała tak dużo. Fani nie mogą wyjść z podziwu, bo choć ta zaledwie dwa miesiące temu obchodziła swoje 40. urodziny, ma ciało nastolatki. I mimo, że, nawet ubrana, Paulina Sykut-Jeżyna zachwyca figurą, musimy przyznać, że takiego widoku po zrzuceniu z siebie garderoby się nie spodziewaliśmy...

Paulina Sykut-Jeżyna pokazała wysportowane ciało

Domyślamy się, że nawet Paulina Sykut-Jeżyna nie sądziła, że tymi ujęciami wywoła aż takie poruszenie. Gwiazda opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na których ubrana jedynie w sportowy stanik i obcisłe, bardzo krótkie spodenki ćwiczy na piłce, a jej media społecznościowe zapłonęły - i to dosłownie, bo emotikonek przedstawiających ogień, które fani postanowili zostawić w komentarzach, nie dalibyśmy rady zliczyć. Okazuje się, że pod pięknymi stylizacjami gwiazda skrywała figurę sportsmenki! Delikatny kaloryfer, smukłe, wyrzeźbione nogi i umięśnione ramiona. Jak widać Paulina Sykut-Jeżyna nie próżnuje podczas ćwiczeń fizycznych i najwyraźniej znalazła kolejny sposób na zachowanie młodości. Komentarze fanów mówią same za siebie:

- Aleeeee figura😮😮😮, fiu fiu😍. Pod mega wrażeniem🔥 - Super figurka - Jak dziewczynka 👏❤️😍 - Wysportowana piękność! - Figura sportsmenki! 😍🔥 - Paulina FitnesSykut Jeżyna piękna forma Paulinko - Wyglądasz jak nastolatka 😍❤️ - 10 punktów taka ładna wysportowana sylwetka - Jaka chudzina! 😮

Obserwatorzy zwrócili również uwagę na to, że im Paulina Sykut-Jeżyna jest starsza, tym jest piękniejsza i zgrabniejsza. Jak ona to robi? Internauci już kiedyś próbowali zarzucić dziennikarce korzystanie z pomocy chirurga plastycznego i dobrodziejstw medycyny estetycznej, jednak zazdrośnicy muszą mocno zacisnąć zęby, bo w przypadku gwiazdy, to sama natura. Co sądzicie o figurze Pauliny Sykut-Jeżyny? Podejrzewamy, że takiej formy nie powstydziłaby się sama Anna Lewandowska.

Paulina Sykut-Jeżyna od lat wzbudza podziw wśród widzów i internautów. Teraz jednak przeszła samą siebie! Nikt nie podejrzewał, że piękna dziennikarka może pochwalić się aż taką formą.