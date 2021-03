Basia Kurdej-Szatan z torebką za 14 tysięcy (!) oraz w najmodniejszych sneakersach na wiosnę 2021

Okazuje się, że Basia Kurdej-Szatan w swojej szafie skrywa prawdziwe perełki. Znana aktorka została przyłapana przez paparazzich z jedną z najbardziej pożądanych torebek, która zdecydowanie nosi miano It-Bag, a jej cena potrafi niejednego zwalić z nóg. To, uwaga... ponad 14 tysięcy złotych! Mowa oczywiście o modelu Saddle Bag od Diora. Gwiazda postawiła na ten, w kolorze niebieskim, który - jak się okazuje - stał się inspiracją do całej stylizacji. Do tego Basia Kurdej-Szatan wybrała buty, które są prawdziwym hitem na wiosnę 2021.

Moda wiosna 2021: Droga torebka i białe sneakersy Basi Kurdej-Szatan

Gwiazda wielokrotnie zachwyciła swoich fanów. Aktorka bardzo szybko odzyskała figurę po porodzie i chętnie pokazywała się w stylizacjach, które podkreślały jej piękne kształty. Teraz paparazzi po raz kolejny przyłapali Basię Kurdej-Szatan na warszawskich ulicach, a ta prezentowała się bardzo stylowo. Aktorka postawiła na beżowo-błękitny look i do prostych materiałowych, jasnych spodni z wysokim stanem dobrała, beżowo-błękitny sweterek w pepitkę, błękitną puchową kurtkę oraz czapkę.

W kolorystyce pozostała również torebka. Basia Kurdej-Szatan postawiła na kultowy model od francuskiego domu mody Dior - Saddle Bag, który kosztuje dokładnie 14 780 złotych. Co więcej ta torebka zrobiła prawdziwą furorę zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych gwiazd, a w swojej szafie ma ją miedzy innymi Beyonce, Julia Wieniawa, czy Anna Lewandowska.

Do swojej, jeszcze zimowej, stylizacji, Basia Kurdej-Szatan dobrała buty, które są prawdziwym hitem na wiosnę 2021 - białe, krótkie sneakersy. Ten model to klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody i jak widać po znanej aktorce, pasuje do każdej stylizacji.

Inspirujesz się stylem gwiazd? Jak oceniasz stylizację Basi Kurdej-Szatan? Hot or not?