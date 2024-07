Pomysł na przebranie karnawałowe powinien przyciągać wzrok innych, być ciekawy i oryginalny. Stylizacja karnawałowa zależy przede wszystkim od wyobraźni i tematyki imprezy, na którą się wybieramy. Ważne też, by w wybranym stroju czuć się wygodnie.

Przebranie karnawałowe – wampir

Wampir jest świetnym pomysłem na przebranie karnawałowe, szczególnie dla osób odważnych, gdyż przyciągnie uwagę innych. Do wykonania kostiumu wampira potrzebujesz białej koszuli, czarnych spodni, czarnych butów, skarpetek, czarnego i różowego materiału, czerwonej pomadki i białej farby na twarz. Jedyne, co musisz przygotować samodzielnie to pelerynę. Z czarnego materiału wytnij pelerynę i przyszyj do wewnętrznej strony różową tkaninę. Następnie załóż skarpetki, spodnie, białą koszulę i czarne buty. Twarz pomaluj na biało farbą, usta na czerwono, a czarną kredką oczy. Na wierzch nałóż pelerynę. Aby strój był bardziej wiarygodny możesz kupić wampirze kły i założyć je na imprezę.

Przebranie karnawałowe – miś

Miś jest łatwym przebraniem do wykonania na karnawał. Potrzebujesz sweterka i spodenek (najlepiej w takich samych kolorach), białych, grubych skarpetek, białych rękawiczek i czapki z odstającymi po bokach uszkami. Na policzkach za pomocą czerwonej szminki namaluj rumieńce, po czym załóż na siebie sweterek, spodnie, skarpetki, czapkę i rękawiczki.

Przebranie karnawałowe – Indianka

By przygotować strój Indianki potrzebujesz tiulowej spódnicy, rajstop (najlepiej w takim samym kolorze co spódnica), białej bluzeczki z długim rękawem, opaski plastikowej do włosów, piórek, kozaków i cieni do powiek. Jeśli masz długie włosy zapleć z nich warkocz, a do plastikowej opaski poprzyklejaj piórka (za pomocą kleju lub bezbarwnej taśmy). Ubierz się, załóż kozaki, na włosy opaskę i namaluj wszerz policzków po trzy pasy o różnych kolorach, np. czerwony, czarny i brązowy.

Przebranie karnawałowe – chmurka

Chmurka jest niespotykanym i świetnym pomysłem na imprezę karnawałową. Potrzebujesz białej bluzki, kilku opakowań waty, białych szpilek i białych legginsów. Do białej bluzki przyklejaj watę, aż powstanie z niej chmurka. Następnie załóż legginsy, bluzkę i szpilki. Włosy wcześniej możesz upiąć w kok lub wykonać z nich fale.

Przebranie karnawałowe – zakonnica

Zakonnica jako pomysł na karnawał wzbudzi sensację wśród znajomych. By się za nią przebrać wystarczy, że założysz czarne rajstopy, czarną sukienkę, czarny welon na włosy i biały kołnierzyk, który doczepisz z przodu sukienki. Całość doskonale będzie komponować się z czarnymi kozakami.

Przebrania karnawałowe – Myszka Miki

Myszka Miki także jest wyjątkowym strojem na karnawał. By go zrobić potrzebujesz białych pończoch, uszu myszki miki (kupisz je przez Internet lub w supermarkecie), czerwonej sukienki (najlepiej w białe kropki) i czerwonych sandałów na obcasie. Nie zapomnij też, by rozpuścić włosy, a policzki i usta pomalować czerwoną pomadką.