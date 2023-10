Lubimy widzieć efekty swoich działań. Czy pracujemy, czy oddajemy się pasji, czy wypoczywamy, zawsze chcemy wiedzieć, jak to zmienia nasz świat. Ale na tym nie poprzestajemy. Najnowsze technologie mogą nam dziś pokazać, jak na to wszystko reagują nasze ciała. Mały gadżet, ładny i wygodny jak zwykły zegarek, to w rzeczywistości przenośne laboratorium i nasz najlepszy przyjaciel. Nikt tak jak on nie zatroszczy się o naszą kondycję i nie pokaże natychmiastowych efektów wysiłku, jaki wkładamy w ćwiczenia. Ktoś spyta: po co mi to? Właśnie po to, żeby cieszyć się z osiągnięć. Nawet tych małych. Dla jednych może to być dzienny limit wykonanych kroków, dla innych zdrowy sen, dla jeszcze innych dystans przemierzony w założonym czasie. Nie ma znaczenia, co robisz. Opaska na rękę Huawei Band 6 pochwali cię za każdy wynik.

Sportowe tryby w Huawei Band 6

Opaska Huawei Band 6 posiada aż 96 trybów różnych ćwiczeń. Skaczesz na skakance, podnosisz ciężary, czy jeździsz na rowerze, urządzenie stale śledzi ważne parametry ciała i spalone kalorie. Wystarczy, że spojrzysz na ekran, od razu wiesz, ile masz jeszcze do zrobienia. Opaska przechowuje dane treningów, dzięki temu zawsze możesz sprawdzić, jakie zrobiłaś postępy.

Ustawiaj własne cele

Sama najlepiej wiesz, do czego dążysz. Na opasce Band 6 możesz określić aż trzy swoje główne aktywności. Odtąd urządzenie będzie każdego dnia monitorować twoje postępy i pokazywać je na kolorowych okręgach. Wystarczy rzut oka, żebyś wiedziała, na jakim jesteś etapie, by z satysfakcją zamknąć dzień. Jednak tu nie ma żadnej taryfy ulgowej - jeśli będziesz się ociągać, to opaska cię zmobilizuje, a gdy wykonasz zadanie, pochwali cię specjalnym powiadomieniem.

Monitorowanie 24/7

– Stały pomiar tętna, to najlepsze, co możesz zrobić dla swojego zdrowia. Technologia TruSeenTM 4.0 wykorzystuje czujnik optyczny i zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, dzięki remu śledzi tętno przez całą dobę. Jeśli będzie za niskie lub za wysokie, opaska cię zaalarmuje.

– Niezwykle istotnym wskaźnikiem stanu zdrowia jest saturacja, czyli natlenienie krwi. HUAWEI Band 6 stale je monitoruje. Gdy zarejestruje nieprawidłowe wartości, aktywuje alarm wibracyjny, aby umożliwić podjęcie niezbędnych działań.

– Stres towarzyszy nam każdego dnia. Że jest niebezpieczny dla zdrowia, nie trzeba nikomu przypominać. Niestety, często nie umiemy go kontrolować, dlatego system TruRelaxTM monitoruje go za nas. Gdy opaska wykryje zbyt duże napięcie ciała, podpowie trening oddechowy, dzięki któremu wrócimy do równowagi.

– Jednym z najistotniejszych elementów naszego zdrowia jest dobry sen, od niego zależy też jakość życia. Dzięki technologii TruSleepTM 2.0 opaska rozpoznaje fazy snu, ich czas i jakość. Potrafi też zidentyfikować główne problemy ze snem i podpowie, jak je rozwiązać.

– Opaska Band 6 monitoruje też cykl menstruacyjny. W odpowiednim czasie wysyła dyskretne przypomnienie, by nic nas nie zaskoczyło.

Design opaski Huawei Band 6

Jak na tak małe urządzenie, Huawei Band 6 ma rekordowo duży ekran – 1,47 cala FullView AMOLED. Dzięki wąskim ramkom zajmuje o 64% więcej powierzchni w stosunku do całego przedniego panelu. Wystarczy jedno spojrzenie, by widzieć wszystko. Dzięki wielu wbudowanym motywom i możliwości wgrania własnej tapety, tarcza idealnie się do nas dopasowuje. Silikonowe paski urządzenia produkowane są w kolorach czarnym i różowym.

Huawei Band 6 może znacznie więcej

To urządzenie nie jest tylko inteligentną opaską, ale prawdziwym asystentem, który jest zsynchronizowany ze smartfonem. Wyśle ci powiadomienia, udostępni podgląd pogody, pomoże sterować muzyką, budzikiem i aparatem w telefonie. W dodatku Huawei Band 6 to prawdziwy długodystansowiec wśród smartbandów, wystarczy, że naładujemy go raz na dwa tygodnie, a gdy bateria się wyczerpie, wystarczy 5 minut szybkiego ładowania na ładowarce magnetycznej, aby korzystać z opaski przez kolejne 2 dni.

Jeśli jeszcze nigdy nie miałaś osobistego trenera, wybierz teraz Huawei Band 6. Ta opaska nie tylko zadba o twoje zdrowie, zmotywuje cię i pochwali za osiągnięcia, ale będzie naprawdę doskonałym towarzyszem wszystkich letnich aktywności i wyzwań.

