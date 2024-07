Gwiazdy pokochały szerokie spodnie. Nie! Gwiazdy pokochały spodnie o wręcz ekstremalnie szerokich nogawkach! Na przykład Olga Bołądź pojawiła się ostatnio na prezentacji nowego programu „Gwiazdy w karetce" w superszerokich spodniach z metką H&M. Dodała do nich prosty czarny top również z tej popularnej sieciówki. Z kolei Jessica Alba z pomocą szerokich koralowych spodni marki Alice + Olivia Wilde, topu w granatowe paski i marynarki J.Crew ze złotymi guzikami stworzyła efektowną marynarską stylizację. Kendall Jenner udowodniła zaś, że jasnoróżowe spodnie najlepiej wypadają w pudrowym total looku. My zauważyliśmy, że każda z pań do bardzo szerokich spodni dodała… bardzo wysokie obcasy:)

Jak oceniacie ten trend? Spodnie z szerokimi nogawkami... hot or not?

Olga Bołądź na konferencji nowego programu „Gwiazdy w karetce"

Kendall Jenner wygląda zabójczo w połyskujących spodniach Stelis od Solance London

Jessica Alba w modnej dwurzędowej marynarce J.Crew z szerokimi ramionami w stylu lat 80.

