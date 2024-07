Na wydłużanie rzęs jest 6 prostych sposobów. Rzęsy są ozdobą każdej z pań i warto poświęcić im trochę uwagi. To one modelują kształt oka i nadają mu wyrazu.

Sposoby na wydłużenie rzęs

1. Odżywki – jeśli zaczniesz używać odżywki, rzęsy staną się mocniejsze i dłuższe. Dodatkowo odżywka zwiększy objętość rzęs i pogrubi je. Zawiera w swoim składzie witaminę A i E, olej z wiesiołka i ogórecznika. Specyfik zabezpiecza przed kruszeniem maskary i przed łamliwością włosków. Odżywkę umieść na rzęsach przed każdym stosowaniem tuszu, aż do zauważenia poprawy. Cena skutecznej odżywki waha się od 9 do 40 zł.

2. Olej rycynowy – preparat nanieś na oczyszczoną maskarę bądź na patyczek higieniczny i posmaruj nią rzęsy. Stosuj olejek rycynowy codziennie wieczorem, a po 2-3 miesiącach zobaczysz wymarzone efekty. Rzęsy będą dłuższe, pełniejsze i zdrowsze. Olejek rycynowy kosztuje około 7 złotych za buteleczkę.

3. Olej kokosowy – olej rozpuść do postaci płynnej i nałóż na rzęsy wcześniej oczyszczoną szczoteczką do maskary bądź wacikiem higienicznym. Poczekaj aż preparat wystygnie i nałóż go na rzęsy. Uważaj, aby olej kokosowy nie dostał się do oka. Stosuj go codziennie przed pójściem spać, aż zauważysz efekty. Olej kokosowy kosztuje około 20 zł za 500 ml.

4. Wazelina – dzięki niej rzęsy wydłużą się, a także staną się mocniejsze i nawilżone. Wazelinę nakładaj na rzęsy codziennie na noc do zauważenia poprawy. Możesz ją kupić w każdej drogerii, a jej cena waha się w granicach 5 zł.

5. Sztuczne włókna jedwabiu – jest to kosmetyk, który zagęści i wydłuży rzęsy. Doskonale sprawdza się jako baza pod tusz do rzęs. Najpierw nałóż tusz, a po jego wyschnięciu, aplikuj sztuczne włókna jedwabiu. Po chwili nałóż drugą warstwę tuszu do rzęs. Jedwab stosuj codziennie, przy każdym malowaniu się. Preparat możesz dostać w hurtowniach kosmetycznych i sklepach internetowych. Niestety, jedwab nie należy do najtańszych, a jego koszt wynosi około 95 zł.

6. Czesanie rzęs – pielęgnacja poprzez czesanie wydłuży i wzmocni rzęsy. Czesz je codziennie przez około 10 minut. Nie rób tego dłużej, bo otrzymasz odwrotny efekt.

Te proste, naturalne sposoby zdziałają cuda, a po 2-3 miesiącach zobaczysz pierwsze efekty. Długie rzęsy podkreślą makijaż oczu.