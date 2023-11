Olej z żywokostu z dodatkiem wyciągu z gojnika to naturalny preparat leczniczy polecany jako środek na ból kości, regenerujący rany oraz wspomagający powrót do zdrowia przy chorobach kręgosłupa. W kosmetyce stosowany jest głównie jako środek regenerujący, nawilżający i łagodzący podrażnienia skórne.

Żywokost lekarski to roślina wykorzystywana w lecznictwie głównie przy problemach z kośćmi. Łagodzi bóle reumatyczne oraz bóle kolan, wspiera leczenie różnego rodzaju chorób kręgosłupa, pomaga przy rwie kulszowej. Gojnik to z kolei, bogata we flawonoidy, szałwia libańska, nazywana również herbatą górską.

Olej z żywokostu – właściwości

Olej żywokostowy z gojnikiem działa rozgrzewająco, przez co polecany jest jako środek łagodzący różnego rodzaju bóle, np.: kręgosłupa, kolan. Dzięki zawartości hormonu o nazwie auksyna ma zdolność leczenia ran oraz pobudzania procesu tworzenia nowych tkanek. Najczęściej polecany jest przy problemach z tkanką kostną, a także jako środek wspierający leczenie różnych chorób kręgosłupa. Zawartość alantoiny czyni z oleju żywokostowego również naturalny kosmetyk o właściwościach regeneracyjnych i łagodzących.

Olej żywokostowy z gojnikiem w lecznictwie

Olej z żywokostu w lecznictwie stosowany jest jako środek wspierający leczenie, nie tylko bólów kręgosłupa, kolan, stawu biodrowego, bólów reumatycznych czy rwy kulszowej, ale również pomaga przy różnego rodzaju urazach, jak: zwichnięciach, złamaniach czy stłuczeniach, a także może być stosowany w przypadku stanów zapalnych żył bądź ścięgien.

Olej żywokostowy z gojnikiem w kosmetyce

Naturalny olej roślinny można stosować na skórę również w celach pielęgnacyjnych, do twarzy i rąk. Preparat bowiem wykazuje silne właściwości regeneracyjne. Olej żywokostowy z gojnikiem łagodzi podrażnienia skórne, pobudza odbudowę uszkodzonych komórek, a także zmniejsza przebarwienia oraz działa przeciwzmarszczkowo. Produkt łagodzi również owrzodzenia żylne nóg.

Jak stosować olej żywokostowy?

Olej z żywokostu przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy kilka kropel substancji wklepać bądź wmasować w kręgosłup bądź inną część ciała. Olej żywokostowy z gojnikiem można stosować od 2 do 3 razy dziennie.