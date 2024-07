1 z 5

Przez dłuższą chwilę Ola Kwaśniewska unikała branżowych imprez i eventów. Ale pewne okazje wymagają obecności, bez względu na okoliczności!

Więcej: Torebki damskie – jakie wybrać, aby wyglądać modnie?

Jedną z nich jest wczorajszy event w warszawskim butiku Moliera2. Ola pojawiła się na polskiej premierze kultowych butów Manolo Blahnika – i chociaż jej stylizacja była stonowana i niespecjalnie ekstrawagancka, to wpadła nam w oko torebka, którą do niej dobrała. Wiemy gdzie znajdziecie podobną – i to za mniej niż 100 zł!

Zobacz też: Aleksandra Kwaśniewska spędza wakacje na malowniczej Kubie. Czy wypoczywa w luksusach?