Odeta Moro od kilku lat organizuje Charytatywne Kulinarne Zawody Dziennikarzy. W tym roku, mimo rewolucji, jaka zaszła w jej życiu, również zjawiła się na imprezie jako gospodyni. Niektórym nie spodobało się, że krótko po porodzie dziennikarka wyszła z domu i pozowała do zdjęć. Odeta Moro nie mogła zrozumieć fali hejtu, jaka ją zalała. Dziennikarka postanowiła odpowiedzieć hejterom na swoim Instagramie.

- Nie chce być źle zrozumiana, ale zrobiło mi się bardzo przykro, więc postanowiłam zabrać głos. Ponad dwa tygodnie temu urodziłam mojego synka????co sprawiło, że jestem najszczęśliwszą i najbardziej spełnioną kobietą ;) Odcięłam się od wszystkiego i żyje w swoim nowym świecie ❤️, ale dziś dzień zepsuli mi „życzliwi”, którzy donieśli, że „bardzo szybko po porodzie zdesperowana stanęłam na ściance”. Tak stanęłam na ściance - VII Charytatywnych Kulinarnych Zawodów Dziennikarzy, których jestem współorganizatorem od dawna. To impreza, na której koleżanki i koledzy z różnych redakcji łączą siły, aby pomóc. Tym razem zbieraliśmy na operację braci bliźniaków Pawła i Janka. Od dawna czekają na zabieg - napisała na Instagramie. Jeśli ktoś uważa, że jestem zdesperowana i dlatego wychodzę z domu, to jego problem! Podsumowując - tak wyszłam, na 2 godziny, żeby zdążyć z karmieniem mojego synka! Kosztowało mnie to mnóstwo zdrowia i energii, ale nie zrobiłam tego dla siebie! I na koniec pytanie! Czy urodzenie dziecka oznacza zamknięcie w 4 ścianach? - grzmiała na swoim profilu Odeta Moro.