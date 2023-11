Odeta Moro opublikowała swoje zdjęcie z imprezy i zdradziła, dlaczego dwa tygodnie po porodzie zdecydowała się wziąć w niej udział. Dziennikarka nie ukrywa, że było jej po prostu przykro, kiedy dowiedziała się, że jest krytykowana za pojawienie się na charytatywnym spotkaniu dziennikarzy.

Nie chce być źle zrozumiana, ale zrobiło mi się bardzo przykro, więc postanowiłam zabrać głos. Ponad dwa tygodnie temu urodziłam mojego synka????co sprawiło ze jestem najszczęśliwszą i najbardziej spełnioną kobietą ;) Odcięłam się od wszystkiego i żyje w swoim nowym świecie ❤️, ale dziś dzień zepsuli mi „życzliwi”, którzy donieśli, że „bardzo szybko po porodzie zdesperowana stanęłam na ściance”. Tak stanęłam na ściance - VII Charytatywnych Kulinarnych Zawodów Dziennikarzy, których jestem współorganizatorem od dawna. To impreza na której koleżanki i koledzy z różnych redakcji łączą siły aby pomóc. Tym razem zbieraliśmy na operację braci bliźniaków Pawła i Janka. Od dawna czekają na zabieg - napisała na Instagramie. Jesli ktos uważa ze jestem zdesperowana i dlatego wychodzę z domu to jego problem! Podsumowując - tak wyszłam, na 2 godziny, żeby zdarzyć z karmieniem mojego synka! Kosztowało mnie to mnóstwo zdrowia i energii, ale nie zrobiłam tego dla siebie! I na koniec pytanie! Czy urodzenie dziecka oznacza zamknięcie w 4 ścianach?