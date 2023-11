Julia Wieniawa pęka z dumy! Lada dzień na antenie Polsatu zadebiutuje bowiem serial, w którym aktorka zagrała jedną z głównych ról u boku takich sław, jak choćby Weronika Rosati czy też Katarzyna Zielińska. Premiera "Zawsze warto" została zaplanowana na 4 września (środa) na godzinę 21.05.

Reklama

Zanim jednak poznamy losy trzech niezwykłych kobiet, które połączyła niebezpieczna sytuacja, stacja Polsat zorganizowała konferencję prasową, podczas której można było porozmawiać z gwiazdami serialu. Wśród nich nie mogło zabraknąć Julii Wieniawy, która postawiła na bardzo oryginalną stylizację, w której główne skrzypce grał biały golf od polskiej marki, którą pokochały również zagraniczne gwiazdy. Zobaczcie, jak prezentowała się aktorka!

Zobacz także: Gwiazdy serialu "Zawsze warto" na konferencji prasowej! Która z nich zachwyciła najbardziej?

Julia Wieniawa w białym golfie MISBHV

Podczas wspomnianej konferencji Julia Wieniawa postawiła na młodzieżowy look. Do białego golfu marki MISBHV dobrała joggery w różnych odcieniach jeansu i bieli. Całość uzupełniła różową, pikowaną torebką Chanel oraz butami na przezroczystym słupku. Co ciekawe, Julia Wieniawa najpewniej zrezygnowała ze... stanika! Musimy przyznać, że to bardzo odważne rozwiązanie.

Przypomnijmy, że marka MISBHV podbiła serca nie tylko polskich gwiazd. W ich projektach zobaczyć można było również Rihannę, Hailey Bieber, 50 Centa, a nawet Kylie Jenner. Teraz dołączyła do nich również Julia Wieniawa.

Jak oceniacie jej look?

East News

Julia Wieniawa nie lubi nudy. Jej stylizacje zawsze są starannie przemyślane i stanowią połączenie najgorętszych trendów

East News