Natalia Siwiec rozpoczęła już wakacje. Celebrytka nawet będąc w odległych zakątkach świata jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często umieszcza tam swoje wakacyjne stylizacje. Niedawno na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym naszą uwagę przyciągnęła niesamowita i najmodniejsza w tym sezonie sukienka z hiszpańskim dekoltem! Zobaczcie sami!

Natalia Siwiec w sukience z hiszpańskim dekoltem

Natalia Siwiec często stawia na stylizacje w klimacie boho. Gwiazda kocha romantyczne sukienki w kolorowe wzory i wyszukane dodatki: biżuterię, kapelusze i torebki lub koszyki. Jej stylizacje wzbudzają duże zainteresowanie fanów, którzy często dopytują, gdzie kupiła swoje ubrania. Natalia Siwiec tym razem postawiła na hit sezonu, jakim jest ażurowa sukienka z hiszpańskim dekoltem i falbaną!

Trzeba przyznać to świetny wybór. Tym bardziej, że sprawdzi się zarówno podczas wypadów za miasto, ale również w samym mieście. Duże znaczenie odgrywają dodatki, które znana modelka dobiera perfekcyjnie. Skórzane klapki Hermes i okrągły koszyk na skórzanym pasku dodały charakteru całości!

Sukienka, którą prezentuje Natalia, to projekt polskiej marki Taranko, która słynie z dużego wyboru sukienek na każdą okazję! Model wybrany przez celebrytkę uszyty jest z ażurowego materiału z falbaną przy dekolcie, delikatnie podkreślającą ramiona. Jej koszt to 549 zł. Koszyk, za który zapłacicie 239 zł, to również projekt tej marki i jest to zdecydowanie letni must have w szafie każdej fashionistki! Wiklinowe akcesoria kochają towarzystwo sukienek w hiszpańskim klimacie!

My jesteśmy zachwyceni stylizacją Natalii Siwiec, a wy?

Podoba wam się taki fason?

